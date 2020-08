Congo-Brazzaville: Développement - Les femmes expriment leurs ressentis pour l'intégration

Le secrétariat exécutif permanant du Conseil consultatif de la femme a organisé, le 22 août à Brazzaville, un atelier d'écoute des femmes sur la problématique de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement.

Visée à recueillir le ressentiment féminin, la rencontre va permettre également à ces dernières de faire un constat partagé sur les faiblesses de leur intégration au développement. Selon Antoinette Kebi, secrétaire permanente du Conseil consultatif de la femme qui s'est référée au rapport national d'évaluation de la déclaration et du programme d'action de Beijing + 25, il y a encore « des obstacles » sur l'intégration et le développement.

Elle a, entre autres, épinglé le non-respect de la loi électorale sur le positionnement des femmes sur les listes des candidats aux élections locales; la non-adoption jusqu'à ce jour de la loi sur la parité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux fonctions politiques, électives et administratives; le faible engagement politique dans la lutte contre l'analphabétisme des femmes et filles ainsi que la non- adoption de la loi sur les violences sexo- spécifiques.

Par ailleurs, l'institution féminine a sollicité l'expertise des participantes venues des départements et autres organisations afin de lui permettre de mieux remplir ses missions régaliennes. La Constitution du 25 octobre 2015 réaffirme le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. En son article dix-sept, il est écrit : « la femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toutes les fonctions électives et administratives ».

Rappelons que le Conseil consultatif de la femme a pour mission de formuler des avis au chef de l'Etat et des suggestions au gouvernement sur les questions liées à la condition de la femme et à son intégration au développement. A propos, il est chargé aussi de réaliser plusieurs études, analyses, recherches documentaires et des sondages afin de mieux cerner cette problématique.