Congo-Brazzaville: Festival - Le Masa annonce les couleurs de sa 12e édition

A peine sa 11e édition organisée en mars dernier, le Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) s'est déjà lancé dans les préparatifs de sa prochaine édition prévue du 5 au 12 mars 2022 en Côte d'Ivoire. Les artistes désireux de se produire en show case peuvent désormais soumettre leurs candidatures.

Rencontre biennale qui rassemble pendant une semaine des professionnels et publics de tous les continents, le Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) est un cadre de promotion, de rencontre, de formation, de diffusion, de distribution, de développement et de professionnalisation des arts du spectacle.

Les artistes désireux de participer à la 12e édition de ce rendez-vous culturel et artistique disposent largement de temps pour postuler, d'autant plus que l'appel à candidatures s'étend jusqu'au 31 juillet 2021. Le Masa accueille les prestations d'artistes de renom, ceux en herbe et de quelques groupes sélectionnés ne figurant pas sur la liste de la sélection officielle. Au total sept disciplines sont concernées par le festival : la musique, le théâtre, la danse, le conte, le slam, l'humour et le cirque.

Le dossier de candidature pour la sélection officielle du Masa 2022 comprend une lettre de candidature adressée à la direction générale du festival, trois photos de scène du groupe en haute définition, une captation vidéo du spectacle et non des teasers ou clips vidéos, une liste des créations et diffusions des trois dernières années ou un press-book. A cela s'ajoutent la fiche de distribution, la présentation et la fiche technique du spectacle, dûment remplies.

Selon les organisateurs, pour être éligibles au programme officiel du Masa 2022, les créations doivent remplir des conditions précises, parmi lesquelles : le spectacle présenté doit dater de moins de trois ans ; l'effectif du groupe, y compris l'équipe d'encadrement et le manager, n'excédant pas trois personnes pour l'humour, le slam et la danse en solo, quatre personnes pour le conte, huit personnes pour la danse contemporaine, dix personnes pour le cirque et la marionnette, la musique et le théâtre, enfin quinze personnes pour la danse patrimoniale. Les dossiers de candidature sont à déposer sur le site du Masa via le formulaire de candidature disponible en ligne ou à envoyer par la poste. La liste des groupes retenus pour la sélection officielle sera publiée au plus tard le 5 octobre 2021.

Notons que la première édition du Masa a été organisée en 1993 à Abidjan par l'Organisation internationale de la Francophonie et le ministère ivoirien de la Culture. Lors de sa dernière édition qui s'est tenue du 7 au 14 mars de cette année, le Congo a été valablement représenté en conte, humour, slam, et danse, grâce à quatre artistes pétris de talent et de dynamisme, à savoir Jules Ferry, Juste Parfait, Mariusca Moukengue et Prisca Ouya.