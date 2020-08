Congo-Brazzaville: FAC - 117 officiers obtiennent le diplôme d'état-major

Cent quatre officiers issus de l'armée de terre, cinq de l'armée de l'air et huit de la marine ont été formés, du 9 décembre au 21 août 2020, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, sur les techniques de travail en état-major.

L'objectif était de préparer les officiers stagiaires à tenir un poste d'officier traitant au sein d'un état-major national ou multinational ou dans les grands commandements organiques.

Ce cours d'état-major session 2019-2020 se situe au premier niveau de l'enseignement militaire supérieur. Il a pour mission non seulement de former les officiers à partir de grade de capitaine en tant que rédacteurs aux travaux qu'ils auront à effectuer, en toutes circonstances au sein des différents types d'état-major, mais aussi à les préparer à exercer si nécessaire la fonction de chef de corps.

D'après les résultats rendus publics par le directeur de stage, le directeur des enseignements et des études de l'académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Clarence Alain David Moutsaka, la moyenne générale d'admission est de 13,45/20 ; tandis que le major de la promotion a obtenu 14,89/20. « L'officier d'état-major doit maîtriser un certain nombre de savoir-faire dans le domaine des méthodes : appliquer la méthode de raisonnement général ; savoir appliquer la méthode d'élaboration des décisions opérationnelles tactiques ; connaître le processus de planification et d'élaboration des ordres. Dans le domaine des procédures : savoir mettre en œuvre certaines procédures opérationnelles multinationales complétées par les procédures nationales, etc. », a-t-il déclaré.

Clôturant la session, le commandant des écoles des FAC, le colonel Charles Victoire Bantadi, a appelé les apprenants à développer les qualités qui leur permettront d'exécuter avec aisance les tâches et missions assignées, notamment la rigueur au travail, l'esprit d'analyse et de synthèse, la clarté et concision, la force de proposition et de conviction, l'honnêteté intellectuelle, l'esprit d'équipe, la disponibilité et le sens de l'intérêt général pour le bien du service. Selon lui, " lire et lire toujours en tout temps devrait intégrer leurs coutumes pour étendre leur champ culturel, lequel les aidera à aborder tout sujet de culture générale se rapportant à n'importe quel domaine du savoir".

Des diplômes ont été remis à un échantillon des dix meilleurs apprenants. La cérémonie s'est achevée par un vin d'honneur.