Congo-Kinshasa: Prison centrale de Makala - Vital Kamerhe sur les traces de Dolly Makambo ?

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), qui indique que le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC) a été évacué d'urgence pour un centre de santé de la place, après avoir fait un malaise, révèle également que depuis un certain temps des prisonniers feignent d'être malades pour quitter leurs cellules de la prison et être placés dans des chambres luxueuses d'hôpitaux.

Selon la Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP) qui fait référence à une information donnée par ses sources, c'est depuis le 23 août 2020 que le directeur de cabinet du chef de l'Etat « empêché », Vital Kamerhe lua Kanyingini, a été transporté d'urgence vers un centre de santé, après qu'il a été victime d'un malaise, à partir du pavillon 8 B de la Prison centrale de Makala (PCM). L'ONG note que certaines de ces sources indiquent même que le leader de l'Union pour la nation congolaise (UNC) serait atteint de la covid-19.

La FBCP indique, par ailleurs, dans son communiqué du 24 août, qu'à sa connaissance, jusqu'à la rédaction de ce document, aucun rapport d'examen médical ne semblait confirmer cette information, très répandue, dans les réseaux sociaux.

Des vrais-faux malades

Pour la FBCP, en effet, ce qui serait vrai est que les personnes qui, hier, ont rempli les prisons ne supportent plus d'être détenues en prison, aujourd'hui. Raison pour laquelle, fait-elle constater, certaines d'entre elles sont en train de faire comme s'ils étaient malades. « C'est notamment le cas de l'ancien ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité de la ville de Kinshasa, Dolly Makambo », fait remarquer cette ONG.

De l'ancien collaborateur des gouverneurs Kimbuta et Ngobila, l'ONG revèle que ce dernier a été sorti de la prison, il y a de cela plus d'une année, pour être hospitalisé à la clinique Ngaliema, dans une chambre « très confortable ». La FBCP regrette que d'autres prisonniers, dont le groupe du colonel Eddy Kapend, ne bénéficient pas de cette « faveur ». Pourtant, indique l'association, pendant les dix-neuf ans de détention au sein de cette même prison, le colonel Eddy Kapend, ancien aide de camp du président Laurent-Désiré Kabila, d'une part, et, d'autre part, l'ancien administrateur général des renseignements généraux, Leta M, n'ont jamais été hospitalisés en dehors de la PCM.

La FBCP qui demande, par conséquent, aux responsables des services carcéraux des prisons militaires à Kinshasa, de faire retourner le député provincial honoraire Dolly Makambo dans sa cellule, en prison, parce qu'il n'est plus malade, révèle que l'ex-ministre provincial n'est, d'ailleurs, pas seul dans ce cas. « Plutôt, ils seraient très nombreux », souligne l'ONG.

Une justice non sélective

La FBCP rappelle qu'il y a, en prison et dans la rue, de nombreuses personnes qui ont bafoué les droits de l'Homme dont certains ont tué, détourné des deniers publics, etc. Ce qui la conduit à demander à la Justice congolaise de ne pas être sélective, en n'arrêtant que certains, et en laissant d'autres vaquer librement à leurs occupations, « quand bien même, vis-à-vis de beaucoup de ces personnes, libres en ce moment, il y a des allégations, à leur encontre, de nature à les interpeller au niveau de la justice, pour éclairage, mais aussi pour la suite de droit ».

Pour la FBCP, d'une part, il y a lieu d'enquêter et de poursuivre toutes les personnes qui ont mieux, auraient commis toutes sortes de crimes, d'assassinats, de détournements des deniers publics, de vols, et ceux en rapport avec le pillage des ressources naturelles. D'autre part, recommande l'ONG, poursuivre aussi toutes les personnes qui ont, ou auraient commandité, contre des personnes innocentes, des arrestations arbitraires, des emprisonnements illégaux, ou des détentions arbitraires, des tortures morales et physiques, etc.