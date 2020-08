Mali: La secrétaire générale de l'OIF appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel

Louise Mushikiwabo condamne la prise de pouvoir par des militaires et encourage l'ensemble des parties prenantes à engager un dialogue pacifique afin de mettre fin à la crise actuelle et de trouver une solution durable aux difficultés auxquelles fait face le pays.

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a fermement condamné la prise de pouvoir perpétrée le lundi 18 août 2020, par des militaires au Mali, qui a conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mme Louise Mushikiwabo condamne également la détention du président Keïta et appelle à nouveau à sa libération immédiate ainsi qu'à celle des autres autorités qui ont été arrêtées. « Cette remise en cause de l'ordre constitutionnel n'est pas acceptable pour la communauté francophone, attachée aux principes de la démocratie et de l'Etat de droit », a-t-elle déclaré.

La secrétaire générale de la Francophonie rappelle, par ailleurs, que conformément aux dispositions de la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, la Francophonie « condamne toute prise de pouvoir par la violence, les armes ou tout autre moyen illégal ».

Retour immédiat à un pouvoir civil

Appelant au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, Louise Mushikiwabo demande le retour immédiat à un pouvoir civil. « Elle souligne et insiste sur la nécessité de préserver les vies humaines et de protéger les populations contre toutes formes de violence. Elle encourage l'ensemble des parties prenantes à engager un dialogue pacifique afin de mettre fin à la crise actuelle et de trouver une solution durable aux difficultés auxquelles fait face le pays. Au nom de la famille francophone, elle rappelle qu'il est important que le peuple malien soit écouté et ses attentes prises en considération tout au long de ce dialogue », a fait savoir cette institution dans son communiqué publié le week-end.

Louise Mushikiwabo réaffirme, en outre, le plein soutien de la Francophonie aux efforts engagés par les partenaires internationaux, en particulier la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. « En contacts étroits avec les partenaires régionaux et internationaux engagés dans le règlement de la crise, Louise Mushikiwabo demeure pleinement saisie de la situation au Mali qu'elle portera dans les prochains jours devant les instances de la Francophonie, en application des dispositions de la Déclaration de Bamako », a souligné ce communiqué.

Il est indiqué que le Conseil permanent de la Francophonie, instance où siègent les représentants personnels des chefs d'Etat et de gouvernement, va se réunir en session extraordinaire au courant de cette semaine. Le dossier Mali figure dans l'ordre du jour de ces assises.