Maroc: SM le Roi a dressé un diagnostic "audacieux et franc" de la situation épidémiologique au Maroc (Juriste chilien)

Santiago — Le juriste et ancien député chilien, Roberto León, a indiqué que SM le Roi Mohammed VI, "soucieux de préserver l'équilibre et la viabilité du système de santé en ces temps difficiles", a dressé un diagnostic "audacieux et franc" de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc.

Tout en soulignant que "la bataille contre le nouveau coronavirus ne peut être gagnée que collectivement", l'ancien député a souligné dans un article d'opinion publié sur le site chilien "Elperiodista.cl", que le discours royal à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a été porteur d'une analyse "des comportements irresponsables pendant cette situation pandémique", dont "l'insouciance à l'égard des mesures sanitaires et préventives mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19".

Et d'ajouter que "l'urgence est d'autant plus indéniable que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé au sens de civisme et de la responsabilité de tout un chacun pour gagner ce combat encore inachevé" contre la pandémie.

Le Maroc "a besoin d'un engagement déterminé de l'ensemble de ses forces dans un effort collectif de sensibilisation et de vigilance, surtout à l'heure où certains continuent de minimiser l'ampleur des maux causés par la pandémie et leurs répercussions sur la santé des citoyens", a écrit le juriste chilien.

"Soucieux de préserver l'équilibre et la viabilité du système de santé en ces temps difficiles, le Souverain envoie un message de fermeté rappelant que la bataille contre le nouveau coronavirus ne peut être gagnée que collectivement", a-t-il insisté.