Soudan: Al-Burhan - Nous n'abandonnerons pas un pouce des territoires Soudanais

Khartoum — Le Commandant Général des Forces Armées, Chef du Conseil Souverain de Transition, lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, a affirmé que l'armée n'abandonnera pas un pouce des territoires Soudanais.

"Nous ne laisserons pas notre droit et nous ne l'oublierons pas Jusqu'à ce que le drapeau du Soudan soit hissé à Halayeb et Shalateen et partout au Soudan. ", a-t-il affirmé.

Al-Burhan, qui s'est adressé aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats de l'armée dans la zone militaire de Wadi Sidna à Karary dans l'État de Khartoum dans le contexte du 66e anniversaire de l'armée, a dit que ce rassemblement est le message pour le peuple Soudanais que l'armée se tient au côté du peuple, non contre et soutient sa Glorieuse Révolution.

Il a souligné que l'armée ne décevra pas le peuple soudanais et ne permettra à aucun cercle "d'exploiter son sang et ses efforts pour ses intérêts".

Il a exprimé son soutien au "changement compréhensif ", qualifiant ce qui s'est passé dans le pays d'un véritable changement.

Al-Burhan a envoyé un message aux troupes de l'armée stationnées autour de Halayib, Shalateen et Argène et à tous ceux qui défendent le pays en disant " Nous sommes à côté de vous", faisant allusion aux complots tissés contre l'unité et les frontières du Soudan.