Algérie: Energie - Orienter la consommation vers les secteurs générateurs de richesse et d'emplois

- Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé, lundi à Alger, que la priorité de son secteur à court terme était d'orienter la consommation d'énergie, notamment de l'électricité et du gaz naturel, vers les secteurs générateurs de richesse et d'emplois, tels l'agriculture, l'industrie et les services.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite de travail dans la wilaya d'Alger où il a inauguré plusieurs infrastructures électriques et gazières, M. Attar a indique qu'"75% de l'énergie produite par Sonelgaz (électricité et gaz) est destinée aux ménages, ce qui ne permet pas de créer de la richesse au profit de l'économie nationale".

Concernant la wilaya d'Alger, le ministre a indiqué que la consommation annuelle était de 1,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 10% de la consommation nationale estimée à 14 milliards de mètres cubes, précisant que la "sécurité énergétique de la wilaya d'Alger est très importante".

Dans ce contexte, il a estimé que "les projets inaugurés aujourd'hui sur Alger, à savoir les centrales électriques d'El Hamiz (60/220 kilovolts) et de Dély Brahim (60/220 kilovolts) et le gazoduc Boufarik-Chéraga, sont d'une grande importance", ajoutant que le coût des investissements de Sonelgaz avaient dépassé les 8 milliards de dinars, dont 5 milliards pour le gazoduc.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan de sécurité énergétique de la wilaya d'Alger, a-t-il fait savoir ajoutant que le gazoduc en provenance de Boufarik vers Cheraga permettra d'alimenter toute la région ouest d'Alger en gaz naturel, notamment la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Trouver des solutions aux litiges autour des expropriations

Evoquant avec les responsables, le problème des entraves freinant le parachèvement du projet du gazoduc Boufarik-Chéraga, notamment celles liées aux expropriations, le ministre a donné des instructions à l'effet d'accélérer la régularisation des cas en suspens, précisant qu'"un projet à coup de milliards ne saurait être suspendu pour 250 mètres carrés objet de contentieux d'expropriation, d'autant qu'il s'agit d'un projet d'utilité publique, c'est pourquoi il faut discuter avec les citoyens concernés et tenter de parvenir à un accord sans suspendre les travaux".

Par ailleurs, le ministre qui inaugurait la centrale électrique de Dély Brahim a affirmé que "les capacités de production de l'électricité dépassent les besoins de consommation, c'est pourquoi la réponse à tout pic de la demande est assuré sans délai".

Cependant, "nous sommes appelés à engager une réflexion pour une exploitation optimale des énergies disponibles, tels le gaz et d'autres énergies comme l'hydrogène en vue de garantir la sécurité énergétique en prévision de l'augmentation de la demande du fait de la croissance démographique".

D'autre part, M. Attar s'est félicité du niveau de numérisation et des moyens technologiques dont dispose Sonelgaz, appelant ses responsables à "davantage d'intégration nationale en matière de réalisation, à travers l'exploitation des potentialités de notre jeunesse au niveau national".

S'adressant aux employés de Sonelgaz, le ministre a exprimé ses remerciements à tous les travailleurs du Groupe pour les efforts fournis en vue de "consacrer la sécurité énergétique", les invitant à faire preuve de "persévérance et à accélérer la concrétisation des projets et objectifs du secteur".

Lors de sa visite, M. Attar était accompagné du Wali d'Alger, Youcef Charfa, de responsables locaux et députés, de cadres du ministère de l'Energie et du PDG de Sonelgaz.

Il avait assisté, à l'entame de sa visite, à un exposé sur le secteur de l'énergie en Algérie, notamment les capacités de production d'électricité et de gaz et les capacités de distribution, ainsi que le volume de la demande locale sur ces produits énergétiques et les projets à venir.