Angola: La production de poisson Carpe pourrait doubler en 2021 à Huila

Lubango — Sept mille kilogrammes de Carpe, telle est la quantité de cette espèce de poisson que l'entreprise "Bigiyeto" projette de produire, dès l'année 2021, dans la province de Huíla, au sud de l'Angola.

Jusqu'ici, cette entreprise, installée plus précisément dans une commune baptisée "Huila", à 22 kilomètres de Lubango, chef-lieu de la province, produit moins de quatre kilogrammes de carpes.

En vue d'aboutir à l'augmentation de la production annoncée, l'entreprise procède actuellement au déplacement de ses équipements vers Jan, une commune située dans la municipalité de Chibia, où il y a de l'eau en abondance.

Interviewé par l'Angop, le patron de l'entreprise, Carlos Alberto a souligné que des études effectuées sur place ont révélé que le sol de la commune de Jan était favorable à la culture de cette espèce de poisson.

D'après ce responsable, l'entreprise possède, dans la commune de Huila, 14 tanks d'une capacité de 340.000 mètres cubes, mais à peine trois ou quatre maintenaient le cycle total de production, d'où la raison de changement de lieu et d'élévation de capacité productive.

"L'ancien endroit choisi pour mettre en œuvre le projet n'offre pas des conditions requises, car il possède des sols détachables, et il y a carence d'eau pendant la saison sèche", a-t-il expliqué.

"Le carpe est un poisson qui se nourrit sur la superficie. C'est pourquoi il nous faut élever la ration à un coefficient de séchage limité. Et cela n'est possible qu'avec de la technologie. Et nous cherchons à résoudre sur place cette question. Une fois résolue, nous n'aurons plus de problème d'augmentation de production", a-t-il souligné.

Ayant vu le jour depuis trois ans, l'entreprise Bigiyeto, dont la production est totalement destinée au marché interne de la province de Huila, a 10 travailleurs.

Le département provincial de la Pêche et de l'Aquaculture, rattaché au Cabinet de l'Agriculture, Elevage et Pêche, contrôle cinq aquiculteurs, dont quatre commerciaux, notamment Aiyang, Ouro, Verde, Bigiyeto et Caliata Lda, et un sportif baptisé "Quinta Solar", qui assure la production de poisson sans fin lucrative.