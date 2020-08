Maroc: Le discours royal, un appel à une nouvelle révolution du Roi et du peuple contre le coronavirus (politologue)

Montréal — Le discours royal du 20 août est un appel à une nouvelle révolution du Roi et du peuple contre la pandémie du coronavirus, a souligné le politologue canado-marocain Abdelkader Filali.

«SM le Roi a appelé les Marocains à faire preuve d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité pour mener une autre révolution du Roi et du peuple en vue de combattre cet ennemi», a déclaré à la MAP M. Filali, enseignant des sciences politiques et gestion des conflits aux universités d'Ottawa et de Saint Paul.

Selon lui, le discours royal marqué du sceau du réalisme se livre à une critique franche des postures d'une partie des citoyens en pleine crise de Covid-19, dont les cas évoluent crescendo.

De par sa force et l'ampleur de la problématique qu'il soulève, le discours implique un processus de réflexion exceptionnel en raison de la particularité du moment, a-t-il dit.

Dans son discours, le Souverain a mis l'accent sur deux volets principaux à savoir la performance de l'Etat et de la société face à la pandémie, a ajouté M. Filali, notant qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en branle une mobilisation collective pour faire face efficacement à cette crise sanitaire et ses conséquences.

La gestion des crises nécessite une prise de conscience collective et un esprit patriotique responsable pour se mettre à l'abri des retombées négatives, souligne-t-il, tout en évoquant la symbolique de la Révolution du Roi et du peuple chez les Marocains «lorsque des femmes et des hommes se sont levés contre le colonisateur et sauver le pays des griffes de l'occupation».