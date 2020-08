Cameroun: La lutte séparatiste vole-t-elle en éclats ?

Entre manque de légitimité, condamnation à l'intérieur comme à l'extérieur, dénonciation des crimes perpétrés, le glas semble sonner sur la lutte séparatiste dans le NOSO.

Le journal Essingan parle de « La déroute des séparatistes ». Alors que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans sa forme active, est terminée, ils sont désormais réduits à de groupuscules de brigands, s'en prennent aux populations sans défense auxquelles ils infligent des actes cruels et barbares, afin d'entretenir l'illusion d'un conflit armée au Cameroun.

Bien plus poursuit le journal il « leur manque de légitimité tant à l'intérieur que sur le plan international » l'on relève également que le Cameroun n'a jamais perdu le contrôle sur la moindre portion de son territoire. Comment le risque d'une intervention étrangère et d'une partition du pays a savamment été déjoué par les différents responsables en charge du commandement territorial et des unités de défense et de sécurité, sous la houlette du chef de l'État, Paul Biya, qui aura démontré aux yeux du monde entier qu'il est un fervent défenseur de la paix.

Il s'agit pour ces Revendications sécessionnistes d'un « Clap de fin d'une utopie ». Pour le journal Sans Detours, « Laminés de l'intérieur par les guerres de leadership, totalement désavoués par les populations dont ils prétendaient défendre les intérêts, esseulés à l'international par une série de condamnation pour les dérives criminelles de leurs agissements, les leaders sécessionnistes et leurs visées séparatistes sont visiblement à bout de souffle ». Comment la vista politique de Paul Biya a fait échouer le projet chimérique de la partition du Cameroun.

Réalités Plus fait plutôt l' « Autopsie d'un échec». Rejetées non seulement par les populations anglophones, la communauté nationale et internationale, les horreurs, les fissures et les dissensions à la dynamique sécessionnistes se muent en un désaccord entre ses leaders supposés ou réels.