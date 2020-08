Congo-Brazzaville: Lions Club - Le gouverneur du district 403B1 annonce la création d'un centre contre le diabète à Pointe-Noire

Serge Constant Ebene, gouverneur de district 403 B1 du Lions club international a séjourné virtuellement au Congo et en l'Angola du 17 au 23 août. Il a annoncé la création d'un centre de diabétologie dans la capitale économique grâce à une subvention de son institution.

Cette visite est intervenue après sa prise des commandes du district 403B1 le 1er juillet dernier. Celle-ci se fait au moins une fois l'an et constitue la plus grande responsabilité du gouverneur. «Cette visite est un outil de gestion pour s'assurer que les clubs ont compris le programme du gouverneur, qu'ils l'ont traduit en objectifs et les ont mis en actions pour sa réussite. Elle permet de vivre l'actualité des clubs et leurs difficultés, de définir avec eux les perspectives pour l'avenir. Il s'agit donc de regarder l'état de santé des clubs et apporter, où besoin est, des solutions», a expliqué Serge Constant Ebene.

Cette visite s'est faite, pour la première fois dans le district 403 B1, d'une manière virtuelle en raison du contexte dominé par la pandémie de covid-19. Ce nouveau format (virtuel) a permis au gouverneur de réaliser toutes les activités retenues pour son séjour de travail axé sur les visites et réunions avec les Lions et Léos des zones 261, 262 et 263 qui couvrent le Congo et l'Angola. Ce qui a permis de déceler quelques faiblesses dans les clubs notamment dans les effectifs et dans la communication. Il y a aussi la distance constatée dans la relation entre le Congo et l'Angola causée, entre autres, par la barrière de langue. Pour y remédier, une campagne de communication sera lancée à travers les réseaux sociaux et les médias sur la thématique : «Plus les Congolais et les Angolais sauront qui nous sommes plus ils vont rejoindre nos rangs».

La visite a été aussi une occasion pour le gouverneur de présenter son programme d'action d'une année. Un programme d'alignement des pratiques de leur district à la stratégie internationale qui repose sur la vision, la mission et les objectifs du Lions clubs international. « L'objectif est que partout où il y a un besoin qu'il y ait un Lion, un Leo. Notre objectif est d'impacter 200 millions de personnes bénéficiaires par an. Notre stratégie repose sur 4 piliers à savoir : l'optimisation des résultats et de la direction du service, le renforcement de l'image de marque et de visibilité, la recherche d'excellence au niveau des clubs, des districts et de l'organisation entière, l'optimisation de la valeur de l'affiliation et la recherche de nouveaux publics», a dit Serge Constant Ebéné. Le programme du gouverneur est constitué de quatre axes : créer un second district pour plus d'efficacité ; aligner le district 403 B1 sur le Lions club international Forward ; améliorer l'efficacité des clubs ; réaliser les objectifs de service.

Au terme de sa visite de travail, le gouverneur Serge Constant Ebene a invité les Congolais et les Angolais à plus d'humanisme, les Lions et Léos à rester positifs quel que soit le contexte et à emboîter le pas pour la réalisation de leur ambition qui est de servir en tout lieu et en tout temps. Car pour lui, les besoins étant plus nombreux dans ce contexte que la Covid-19 « ne devrait pas être une contrainte mais plutôt un avantage ». Signalons que malgré cette période de crise sanitaire les Lions et Leos restent en action. Pour contribuer à la lutte contre la covid-19, ils mènent des activités de sensibilisation et de soutien aux personnes vulnérables et aux personnels soignants. Dans le district 403 B1 par exemple les clubs Lions ont fait des dons de vivres et non vivres aux personnes démunies et offert des médicaments et d'équipements aux personnels soignants.

Satisfait de la visite du gouverneur, Paulin Kali-Tchiyembi, président de région 26 a invité au maintien de «l'affectueux district 403 B1...» qui est fondé sur l'intérêt moral des membres et à expérimenter les outils mis à leur disposition pour l'accomplissement des objectifs de la région 26 tout en comptant sur la disponibilité et le soutien du gouverneur.

Un centre de diabétologie sera créé à Pointe-Noire

Le gouverneur a annoncé que la ville de Pointe-Noire bénéficiera d'un centre de dépistage et de traitement du diabète qui permettra de mieux lutter contre cette maladie qui touche plus de 420 millions de personnes dans le monde. Cela va être possible grâce à une subvention de 250.000 dollars que le Congo va recevoir de la fondation des Lions clubs international. Cette association humanitaire qui a célébré ses 100 ans en 2017 et dont les actions sont basées sur l'altruisme et le service, œuvre pour plusieurs causes mondiales.