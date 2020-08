Maroc: La multiplication des reports fausse la donne au championnat

C'est un championnat qui aura beaucoup de mal à connaître son terme à cause du nombre de cas de contaminations de joueurs au Covid.

Depuis la reprise de la compétition après une longue trêve forcée qui a duré un peu plus de quatre mois, aucune journée du championnat n'a pu se dérouler dans son intégralité. Ce qui fait que l'on compte jusqu'à présent après quatre manches jouées, pas moins de 12 rencontres en retard, à savoir IRT-RSB et FUS-RBM (21ème journée), OCK-IRT, ASFAR-WAC, RBM-DHJ et Raja-RCOZ (22ème journée), IRT-ASFAR et WAC-RBM (23ème journée), ainsi qu'OCK-RSB, RBM-IRT, RCAZ-WAC et Raja-DHJ (24ème journée).

Une situation compliquée qui tend à fausser la donne et que la décision de refaire un break une fois que le 26ème acte serait disputé, le conditionnel s'impose dans ce cas de figure, serait une bonne chose pour la suite des débats. L'autre mesure jugée appropriée est celle prise par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) qui consiste à « programmer des rassemblements fermés pour les clubs de la Botola Pro D1 et D2 jusqu'à la fin de la saison afin de prévenir la propagation du coronavirus, protéger la santé des joueurs et des équipes techniques et médicales et éviter tout contact avec des personnes infectées et pour que la compétition se poursuit dans des conditions sûres ».

Pour ce qui est de cette 24ème journée de la Botola Pro 1 qui a eu lieu en cette fin de semaine, il y a lieu de signaler en premier le sursaut du Moghreb de Tétouan qui a renoué avec la victoire au détriment du FUS qui, en revanche, a aligné sa deuxième défaite consécutive après avoir cédé le pas à domicile devant le Raja.

Les Tétouanais se sont contentés du strict minimum, scellant le sort de cette partie sur le court score de 1 à 0 grâce à la réalisation d'Ayoub Bouaadli à l'heure de jeu. Sur cette même marque s'est imposé l'OSC sur le RCOZ, but de Hamza Khaba à la 37ème minute, tandis que le HUSA, dont les performances fonctionnent en dents de scie, a remué le couteau dans la plaie des Hrizis qui peinent à relancer leur machine et qui en sont à leur quatrième coach de la saison.

Les Soussis qui ne sont pas encore tirés d'affaire ont eu raison du CAYB par 2 à 0, buts signés en fin de partie par l'entremise de Youssef Fahli (85è) et du Palestinien Tamer Seyam au temps additionnel.

Le dernier match comptant pour cette journée s'est déroulé dimanche à l'Ensemble sportif Moulay Abdellah à Rabat et a opposé l'ASFAR au MCO. Une affiche entre deux protagonistes qui aspirent à boucler l'exercice en haut du tableau dans l'espoir de décrocher une place africaine. La confrontation a été sanctionnée par une issue de partie, un partout, buts de Noh Saadaoui pour les Oujdis sur penalty (15è) et Hamza Moujahid pour les Militaires (63è).

Il convient de signaler que le bal de la 25ème journée sera ouvert ce soir par les rencontres qui mettront aux prises le FUS avec l'OCS (20h00) et le CAYB avec l'OCK (22h00), alors que le match RCOZ-HUSA sera ajourné. Un report expliqué par un communiqué de la LNFP faisant état que cette mesure « intervient conformément à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs et le staff du RCOZ».

Youssef Dahir démissionne de son poste de président du Comité directeur du KACM

Youssef Dahir a présenté, cette semaine, sa démission du poste de président du comité directeur de l'Association du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM).

Dans sa lettre de démission, Youssef Dahir a invoqué des "raisons de contraintes personnelles majeures".

Dans cette lettre, il s'est dit, en outre, fier d'appartenir à ce club historique ainsi que des réalisations de plusieurs sections sportives de l'association.

Youssef Dahir a été élu pour la première fois en 2013 président du comité directeur de l'Association du KACM.

Il vient d'être également réélu en juillet dernier à ce poste.

Le parcours sportif de Youssef Dahir au KACM a commencé en 2005 lorsqu'il a été désigné membre du comité provisoire chargé de la gestion de la section football du KACM.

Dans son riche parcours sportif, M. Dahir occupait également le poste de président du KACM-section du cyclisme avec lequel il remportera le championnat du Maroc deux fois.