Sénégal: Covid-19 - Du matériel de protection et de prévention au CRGE de Kaffrine

Kaffrine — L'ONG Save The Children a remis lundi un lot de matériels de protection et de prévention d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA au comité régional de gestion des épidémies (CRGE) de Kaffrine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans cette région centre du pays, a constaté l'APS.

"Cet appui d'un montant de 14.640.000 de francs CFA est essentiellement composé de matériels de prévention et de contrôle des infections (masques, gants, gels, thermo-flashs, lave-mains, lunettes de protection) au profit des quatre districts sanitaires de Kaffrine et de désinfection pour la sous-brigade d'hygiène", a expliqué le responsable de subvention bureau à Save The Children, Ibrahima Ndiaye.

La cérémonie de réception de ce don a été présidée par l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Tiguida Wagué Ndiaye, en présence du médecin-chef de la région médicale, Dr Moustapha Diop et de la coordonnatrice du projet "Xeex xiboon" (lutte contre la malnutrition) de l'ONG Save The Children, Mame Ngoné Mbodj.

L'ONG Save The Children a aussi offert à cette occasion 60. 000 bonnets et 6.000 couvertures pour les nouveau-nés d'une valeur de 39 millions de francs CFA. Ils sont destinés à des postes de santé de Kaffrine, Birkelane, Koungheul et Malem Hodar.

La coordonnatrice du projet "Xeex xiboon" a expliqué que cette dotation en nature contribue à réduire le taux de mortalité infantile, à lutter contre les infections respiratoires aigües et contre la malnutrition.

"Save The Children mène dans la région de Kaffrine plusieurs interventions visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale, renforcer la prévention et la prise en charge de la malnutrition et réduire les risques de l'impact de la Covid-19 sur les moyens d'existence des populations vulnérables", a dit Ibrahima Ndiaye.

Il a souligné qu'à Kaffrine, l'ONG a prévu au total, une enveloppe de 40 millions de francs CFA pour accompagner la riposte régionale.

"Un second lot est attendu dans les prochains jours à Kaffrine et portera essentiellement sur l'appui à la surveillance des instances de coordination de la réponse et des structures sanitaires", a promis le responsable de subvention bureau à Save The Children.

Selon lui, "Save The Children s'est déjà inscrit dans la dynamique de la communication de risque et engagement communautaire dans la région de Kaffrine".

"Pour nos acteurs de mise en œuvre de nos projets dans la région de Kaffrine, notre réponse prévoit de les doter en masques et en gels hydro alcooliques pour leur permettre d'effectuer des activités de surveillance communautaire dans le cadre du Covid-19", a-t-il fait savoir, soutenant qu'une enveloppe de 7,5 millions francs CFA est également prévue à Kaffrine pour les visites à domicile.

"Ce matériel va davantage contribuer à la lutte contre le Covid-19 et à la protection de l'enfant dans la région de Kaffrine.

C'est un besoin qui est exprimé et ressenti à Kaffrine. C'est un acquis très important", a salué le médecin-chef de la région de Kaffrine, Dr Moustapha Diop, assurant que ce matériel sera remis aux ayants droit.

La région de Kaffrine compte 14 cas de Covid-19 enregistrés à Koungheul (03), Birkelane (2), Kaffrine (6) et Malem Hodar (3).

Onze malades sont aujourd'hui guéris, alors qu'un autre est décédé. Deux patients sont actuellement sous traitement.

"Nous sommes prêts à renforcer la surveillance à tous les niveaux pour faire face à l'épidémie de la façon la plus rassurante", a rassuré Dr Moustapha Diop.