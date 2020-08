Sénégal: Grand angle, organisation de jubilé - Des limites objectives...

Comme la plupart des footballeurs de leurs générations à qui la belle réussite populaire et sportive des jubilés de «Locotte» en 1986 - 87 et de «Eusébio» en 1988 avait donné des idées, Mamadou Diallo et Joseph Koto avaient aussi, à un certain moment, pensé à leur emboîter le pas.

Deux facteurs limitatifs avaient refreiné les ardeurs de Mamadou Diallo : «l'état défectueux des terrains, notamment du stade L.S. Senghor, par rapport aux moments où il abritait ces deux jubilés et le manque d'accompagnement autant dans l'organisation que du côté des sponsors».

Ce que le second traduit en ces termes : «Pour réussir un bon jubilé, il faut faire venir des joueurs étrangers de très haut niveau et leur offrir un cadre d'expression à la hauteur de leur talent. Sinon, il ne sert à rien d'en organiser avec juste des joueurs locaux».

Pour Joseph Koto, l'ancien ailier international de la Jeanne d'Arc qui a également joué dans le golfe persique, «le problème du Sénégal, c'est que c'est un pays de footballeurs mais pas un pays de football».

Il n'en veut pour preuve que l'équipe nationale qui flambe sur la scène internationale, pendant que «le foot local baisse au fil des ans».

Alors, lui qui a pensé un moment pouvoir organisé son jubilé a très vite déchanté lorsqu'il a compris qu'individuellement, il n'y arriverait pas.

«Pourquoi ne pas, dès lors, organiser un jubilé collectif par exemple avec tous ceux de ma génération qui avaient disputé la Can de 1986 en Egypte ? On pourrait y inviter nos anciens adversaires et d'autres joueurs qui ont également brillé en Afrique», propose-t-il.

Mamadou Diallo qui avait pris part à la Can de 1994 en Tunisie, pense de son côté qu'il n'est pas encore trop tard d'organiser son jubilé. L'ancien attaquant de l'Entente Sotrac - Ouakam (Eso) pense même à «mixer» des anciens joueurs et des footballeurs encore en activité pour relever le plateau.

Il a d'ailleurs dressé dans sa tête une liste de joueurs de niveau mondial avec (et contre) lesquels il a joué durant sa longue carrière qui l'a conduit dans ... 10 pays différents (Maroc, Suisse, Turquie, Norvège, Allemagne, Etats-Unis, Arabie saoudite, Suède, Malaisie et Afrique du Sud).

«L'Allemand Matthaus et le Bulgare Stoichkov que j'ai croisés en Mls américaine, le Colombien Valderrama qui a été mon coéquipier à Tampa Bay, toujours en Mls, le Marocain Khalej Tahar mon partenaire au Kawkab Marrakech, ou le Norvégien d'origine gambienne John Carew, etc.

Ce sont autant de stars que je pourrais faire venir au Sénégal», soutient celui qui détient encore le record du nombre de buts marqués en une saison (26) et celui d'avoir inscrit 32 buts en 34 matches.

«Des records que ni Beckham ni Thierry Henry, ni Ibrahimovic n'ont pu battre durant leur passage dans le championnat nord-américain de football», se glorifie-t-il.

Réussir ce pari serait une belle opportunité de «faire revenir le public aux stades», selon Joseph Koto, ancien entraineur des équipes nationales A et juniors, en charge des Olympiques depuis 2018.

Il propose même, lorsque la pandémie de la Covid-19 aura vécu de «trouver les moyens et les opportunités de travailler à résoudre la défection du public».

Ce qui, d'après lui, passe par des spectacles en marge des rencontres de football et pourquoi pas par l'organisation de jubilés, même si, comme il le dit, «les sponsors ne courent pas les rues».

El Hadji Diouf, ancien international

«Pourquoi pas un remake de Sénégal - France du Mondial 2002 ?»

«Le Sénégal n'est pas un pays de grands évènements sportifs». La sentence est sans appel et elle est signée El hadji Diouf, ancien footballeur vedette de l'équipe nationale du début des années 2000. C'est pourquoi, soutient-il, «il est très difficile d'organiser un jubilé à l'heure actuelle».

Ce n'est pas pour autant qu'il n'y pense pas. «Ce n'est pas encore trop tard pour moi». Et d'avouer qu'il en a souvent discuté avec son staff. Cependant, ajoute-t-il, «ce sera très dur si les sponsors ne suivent pas».

Il est vrai que, deux fois couronné Meilleur footballeur africain de l'année en 2001 et en 2002 et footballeur sénégalais parmi les plus populaires de tous les temps, El Hadji Diouf est, en principe, un «produit vendable».

D'ailleurs, il soutient avoir une autre idée qui devrait intéresser les sponsors et le public : le remake du match France - Sénégal (0 - 1) en ouverture du Mondial asiatique, le 31 mai 2002 à Séoul (Corée du Sud). «Ce serait bien d'organiser ce match à Dakar, ou quelque part au Sénégal, avec les mêmes acteurs».

Car, en plus de réveiller de beaux souvenirs côté sénégalais et de susciter une envie de revanche chez les Français, un tel match contribuerait à «vendre la destination Sénégal». Mais selon El Hadji Diouf, ce n'est pas à lui seul d'organiser une telle manifestation.

Lui qui a pris part, au Nigeria, au jubilé de son ancien partenaire à Bolton (Premier League anglaise), Jay Jay Okocha est convaincu que ce genre d'évènements ne devrait pas disparaître de l'agenda des sportifs africains, acteurs et anciens acteurs comme spectateurs. Et il promet d'y travailler prochainement pour renouer avec ces grandes fêtes du football.

GAËL MAHÉ, MATCH-MAKER

«Demain sera l'aube d'un jour nouveau pour les jubilés»

«On peut faire de Dakar et du Sénégal une porte festive de la mémoire du football international. Demain sera l'aube d'un jour nouveau pour les jubilés» ! Telle est la conviction du match-maker français vivant à Genève, en Suisse, Gaël Mahé.

Alors que les jubilés se sont faits rares à Dakar, il se surprend à penser que ces derniers «seront incontournables à l'avenir». Car, le patron de l'agence Sport SM SA, «le football est un fait social unique et les jubilés y ont toute leur place en ce qu'ils sont de véritables fêtes populaires avec un intérêt sportif réel».

Selon lui, ce sont «de vrais shows à penser et à mettre en place au stade et autour. Cela peut s'organiser sur plusieurs jours, comme un festival».

D'après Gaël Mahé, «les stars d'aujourd'hui sont les légendes de demain». Et leur médiatisation actuelle rendra les futurs jubilés encore plus attractifs. Selon lui, mettre El H. Diouf, Henri Camara et Fadiga suffira à mettre le futur Stade du Sénégal de Diamniadio «en effervescence totale».

Et si à côté il y a les Zidane, Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Pogba autour de Sadio Mané, Gana Guèye, Koulibaly, ce sera tout simplement fou. Ne serait-ce pas compliquer de réunir un tel plateau ? Que nenni ! rétorque le match-maker.

«Pour organiser un jubilé, on trouve toujours les moyens». D'après lui, il s'agit simplement de le produire «tel un grand évènement sportif dans une dimension internationale, populaire et festive». A condition cependant de le préparer dans un horizon minimum de six mois.

C'est pourquoi, il se dit prêt à s'embarquer dans ce genre de projets «quel que soit le risque». Car, selon lui, il y a une réelle demande du public.

Et dès que le nouveau Stade du Sénégal de Diamniadio sera prêt, il promet d'apporter toute son énergie et ses compétences en matière d'organisation pour aider à la tenue de telles rencontres qui sont «des rayonnements incomparables dans une dimension intergénérationnelle».

Puisque, d'après lui, «ce ne sont pas seulement des matches du passé, mais des spectacles au service de la mémoire collective du monde sportif, un moment de partage pour les acteurs et le public».

D'ailleurs, avec ses «frères» sénégalais Lamine Mboup et El Hadji Diouf dont il dit être «le plus grand fan», le patron de l'agence Sport SM SA soutient avoir réfléchi à quelques projets qui restent encore à être concrétisés. Dont «un remake de France - Sénégal de 2002 avec France 98 et Sénégal 2002». De quoi faire saliver les nostalgiques et les amoureux du beau jeu...

