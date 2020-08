Sénégal: Alioune Mar, Maire de Rufisque-Ouest - «L'État doit étendre le programme des lampadaires solaires à toutes les communes»

interview

Le Maire de Rufisque-ouest vante le programme d'installation des lampadaires solaires initié par l'État. Alioune Mar estime qu'il doit être étendu à toutes les communes du Sénégal. Il voit même en ce programme une solution à la lancinante question du règlement de la facture de l'éclairage public à laquelle les élus sont confrontés.

Récemment, on a noté l'installation de lampadaires solaires dans beaucoup de quartiers de la commune de Rufisque-ouest, au grand bonheur des populations. Pouvez-vous venir sur ce programme ?

Avec ce programme, le Gouvernement enregistre un double succès. Il faut rappeler qu'il y a des domaines que les communes ne peuvent pas régler. Le premier domaine, c'est l'électricité ; le deuxième, c'est le ramassage des ordures.

Par rapport à l'électricité, il y a toujours un déficit d'éclairage public et un manque à gagner pour la Senelec. Depuis longtemps, les mairies ne peuvent pas s'acquitter des factures d'électricité.

Aucune ville (Dakar, Pikine, Rufisque et toutes les grandes villes qui ont en charge le paiement des factures d'électricité) n'est à jour.

Le montant que ces communes doivent à la Senelec s'élève à des milliards. On est arrivé à un moment où la Senelec a proposé une compensation. L'Association des maires du Sénégal a tenu plusieurs réunions portant sur ce sujet.

Le premier succès des lampadaires solaires réside dans le fait de régler ce problème. Si nous avons des lampadaires solaires, les communes vont devoir moins à la Senelec.

Donc, le déficit de trésorerie de la Senelec dû au non-paiement de la facture de l'éclairage public va être résorbé petit à petit. Le deuxième succès, c'est que la Senelec ne peut pas supporter la consommation énergétique.

Si nous avons des lampadaires solaires, la Senelec sera soulagée parce que le gros de la consommation, c'est l'éclairage public des villes.

Si elles ne paient pas, le déficit va s'accroître. En un moment, la Senelec ne pourra plus servir l'électricité à tous les ménages.

Le Sénégal a beaucoup dépensé concernant les plans, y compris le Gouvernement actuel. Alors qu'avec l'énergie solaire, si toutes les communes du Sénégal sont dotées de lampadaires solaires, la consommation d'électricité du Sénégal va baisser de moitié. Donc, il faudrait que le Gouvernement puisse voir comment pérenniser le système des lampadaires solaires.

Vous souhaitez que ce programme soit étendu à toutes les communes du pays ?

Oui ! Ce programme doit être renforcé. Au moment où on parle de l'arrêt de la Sar (Société africaine de raffinage), des difficultés de trésorerie de la Senelec, le Gouvernement doit renforcer le programme des lampadaires solaires pour rendre la Senelec plus performante.

Je pense que la Senelec devait essayer de voir comment entrer dans le programme des lampadaires solaires.

Ce programme n'entre-t-il pas dans la politique de mix énergétique du Gouvernement ?

Effectivement ! Le volet lampadaire solaire est d'une grande importance pour la réussite de la politique de mix énergétique. Je suis de ceux qui militent pour un renforcement des lampadaires solaires. Avec ces lampadaires, le Gouvernement a fait d'une pierre deux coups.

Ce programme permet de régler les contentieux entre les villes et la Senelec et de soulager la société nationale d'électricité dans l'éclairage public. On doit trouver le juste milieu qui puisse permettre de renforcer l'éclairage public.

Pourtant, je faisais partie de ceux qui pensaient que les lampadaires solaires étaient chers. On parlait d'un million à un million cinq cents mille FCfa par lampadaire. Depuis que j'ai été sur le terrain, je me suis ravisé. De plus, de jeunes ingénieurs sont employés par la société.

Combien de points lumineux ont été installés dans la commune et le nombre de quartiers bénéficiaires ?

C'est peu ! Nous avons eu 580 lampadaires pour une commune qui comprend 49 quartiers et cités. Il y a des zones qui peuvent prendre 100 lampadaires.

Ce qui fait que la demande est là. Et les maires sont critiqués parce que la rue ou le coin n'est pas éclairé. L'État doit renforcer ce programme avec une deuxième phase.

C'est un plaidoyer que l'Association des maires du Sénégal doit faire. Si j'étais à la place des responsables de la Senelec, j'allais voir dans quelle mesure doter les collectivités territoriales de lampadaires solaires pour résorber le déficit causé par l'éclairage public.

Récemment, vous avez émis le souhait de moderniser la gare routière de Rufisque gérée par votre commune. Combien va coûter ce projet ?

Il s'agit d'un projet important qui vise à améliorer le transport de façon générale au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Le projet comporte certaines commodités qui n'existent pas encore en Afrique de l'Ouest.

Et c'est ce qui explique le coût de presque 18 milliards de FCfa. Ce projet va contribuer fortement au Plan Sénégal émergent dans certains aspects.

Le Gouvernement doit le comprendre pour que dans un court délai, le projet soit exécuté. Des investisseurs turcs sont disposés à financer le projet. C'est une grande société turque qui a beaucoup investi en Europe mais qui aura une filiale de droit sénégalais.

Nous avons signé le contrat. Aujourd'hui, il ne reste que les formalités administratives et celles-ci découragent beaucoup d'investisseurs parce qu'elles prennent du temps.

La participation de la commune de Rufisque-ouest au Plan Sénégal émergent, c'est le projet de réhabilitation de la gare routière qui va présenter tous les atouts d'un aéroport.

Rufisque-ouest est une commune qui grandit très vite. Est-ce que le foncier ne sera pas un obstacle à vos projets ?

Tous les maires de Rufisque vivent ce problème aujourd'hui. La commune a connu une croissance exponentielle. À notre arrivée, tous les lotissements ont été faits et nous avons cherché à trouver les équipements, mais on en trouve rarement.

Cependant, nous avons tout fait pour trouver un terrain pour la construction d'un collège d'enseignement moyen.

Nous avons également donné un terrain au Ministère de l'Intérieur qui devait abriter un poste de police. Mais cela n'est plus d'actualité d'après le ministre. Nous allons utiliser ce terrain pour autre chose.

Pour ce qui est de la gestion des ordures, il était question d'une intercommunalité entre les communes de Rufisque. Où en êtes-vous ?

Le projet existe. Nous avons tenu une réunion et devons déposer les délibérations des différentes communes qui composent l'intercommunalité. Mais c'est difficile parce qu'il y a une conditionnalité.

Si dans la région de Dakar, il y une manne de 13 milliards de FCfa consacrée au ramassage des ordures, nous qui avons un projet d'intercommunalité pour le ramassage et le traitement des ordures, nous devons bénéficier d'une subvention.

On ne peut pas faire des investissements sur la même activité alors qu'il y a une couverture financière de l'État. Donc, nous demandons à l'État, après la mise en place de cette intercommunalité, de nous donner notre part sur le financement des ordures.

Est-ce que la mise en place de la contribution économique locale (Cel) n'a pas causé des désagréments à votre commune qui abrite, aujourd'hui, beaucoup de sociétés ?

Nous avons vécu cette réforme comme la plus grande déception dans notre vie de maire. En réalité, après la répartition, on a rapidement déchanté.

On a su que ce n'est plus le principe de la territorialité, mais il y d'autres critères qui ont guidé ceux qui devaient répartir la contribution économique locale. Nous avons le domaine industriel du département de Rufisque avec une quarantaine de sociétés.

Nous avions pensé dans l'élaboration de nos budgets que nous allons avoir une grande part de cette manne financière par rapport à la contribution économique locale valeur locative (Cel/VL). Si la Tva devait aller à la ville, nous avons estimé que la valeur locative allait gonfler notre budget.

Mais dans la première année, malgré l'existence d'une quarantaine d'industries sur notre territoire, avec toutes sortes de pollution, nous n'avons reçu que 20 millions de FCfa alors qu'on s'attendait à avoir un milliard de FCfa.

Je rappelle que dans la répartition des fonds, il y a des critères qui sont mis en avant comme la population, le niveau de pauvreté. Rufisque-ouest remplit ces critères avec une population estimée à plus 70 000 habitants (y compris Zac Mbao), frappée de pauvreté.

Mais, on se rend compte que nous sommes largement devancés par d'autres communes dans la répartition.

Nous reconnaissons les nombreux efforts que le Ministre Oumar Guèye est en train de faire surtout avec cette année 2020, toutefois il faudrait qu'on puisse savoir quelles sont les clés de répartition.