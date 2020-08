Afrique: Le Gouvernement ivoirien et la BAD organisent, les 26 et 27 août, les Assemblées Annuelles 2020

communiqué de presse

55ème ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BAD

Le Gouvernement ivoirien et la Banque Africaine de Développement (BAD) organisent, les 26 et 27 août 2020, la cinquante cinquième (55ème) Assemblée Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque Africaine de Développement (BAD) et la quarante sixième (46ème) Assemblée Annuelle du Fonds Africain de Développement (FAD).

Les Assemblées Annuelles regroupent l'ensemble des Gouverneurs et Gouverneurs suppléants des 54 pays membres africains régionaux et des 27 non-régionaux de la BAD. Elles représentent l'évènement le plus important de l'institution financière.

Les Assemblées Annuelles 2020, initialement prévues du 25 au 29 mai 2020, se tiendront pour la toute première fois de façon virtuelle du fait de la pandémie de la COVID-19.

Les documents statutaires ont été adoptés à travers le vote par correspondance. Le programme a été allégé pour se concentrer sur les activités autour de l'élection du Président de l'institution qui se fera de façon électronique.

La cérémonie d'ouverture est placée sous la Présidence de son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République. Madame Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement, Présidente du Conseil des Gouverneurs conduira les travaux techniques et les réunions statutaires du Conseil des Gouverneurs.