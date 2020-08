Ile Maurice: Port-Louis - Deux navires redirigés à cause d'asticots

Demi-tour. Deux porte-conteneurs de la compagnie MSC, attendus au port la semaine dernière ont dû couper court leur escale à Maurice. Il s'agit du MSC Aries et du MSC Virgo, qui devaient débarquer des centaines de conteneurs, mais qui ont été escortés hors du terminal de la Cargo Handling Corporation Limited (CHCL).

Un lanceur d'alerte a fait état du fait que les navires ont dû repartir aussitôt arrivés et que cela a causé un préjudice à ceux qui attendaient l'arrivée des conteneurs et à ceux destinés à l'exportation. Le MSC Aries est arrivé le 14 août au Mauritius Container Terminal (MCT) pour y débarquer environ 200 conteneurs attendus d'Afrique du Sud. Lors des vérifications d'usage, on y a découvert des asticots, des vers blancs qui se nourrissent de chair. Ces asticots provenaient de conteneurs destinés à la Chine.

Selon nos informations, ce phénomène peut survenir lors d'exportations de peau d'animaux en provenance d'Afrique. Après une aseptisation par une équipe sanitaire, les vers étaient toujours présents, bafouant les normes sanitaires. Il a alors été demandé au navire de repartir et de déposer les conteneurs à Colombo, au Sri Lanka. Une source au sein du CHCL explique que souvent les cargaisons de peaux d'animaux sont mises de côté avant l'embarquement. Or avec le confinement, c'est l'un des premiers navires-cargo à se rendre en Chine et le processus a été accéléré.

Pourquoi la ville de Colombo a-t-elle été choisie ? Le trajet de cinq jours supplémentaires peut permettre d'éliminer ces asticots ou encore les normes sanitaires au Sri Lanka sont moins contraignantes. Selon une source portuaire, 200 conteneurs devaient être débarqués et 50 autres étaient destinés à l'exportation. L'opération a dû être interrompue malgré les implications financières.

En effet, les conteneurs seront déposés au Sri Lanka et un autre navire devra les ramener à la rade de Port-Louis. Notre interlocuteur souligne qu'un autre porte-conteneurs, le MSC Virgo, a subi le même sort. Il a aussi dû repartir pour débarquer ses marchandises à Colombo. Ces deux cargaisons devront venir par d'autres compagnies maritimes qui font le voyage vers Port-Louis. L'express a contacté le responsable commercial de la MSC à Maurice. Une réponse est attendue.