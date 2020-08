Ile Maurice: Dans l'Est, cinq travailleurs étrangers toujours portés manquants

Ils ne donnent plus signe de vie. Cinq bangladais qui travaillaient pour une société de construction et qui logent dans un dortoir à Queen Victoria, Flacq. Une Artie n'a plus donné signe de vie depuis mars alors que les autres ont disparu depuis juillet.

Le directeur de la compagnie, Gino Martinson a alerté la police mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été retrouvés.

Il lance un appel au public qui pourrait l'aider et promet une récompense. «Je ne sais pas où ils sont. Les employés sont sous contrat qui arrive à terme en décembre de cette année. Ils sont partis sans rien dire. Tous leurs papiers et passeports sont en ma possession. Je pense qu'ils sont partis travaillé dans l'illégalité» confie Gino Martinson. Ce dernier explique qu'il y a beaucoup de personnes qui embauchent les bangladais au noir et leur donne un peu plus de salaire. «Les employeurs n'ont pas de logement, nourriture ou d'autre dépenses. C'est pour cela qu'ils leur offrent un peu plus» souligne Gino Martinson. Il a aussi informé le ministère du travail.