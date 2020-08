Madagascar: Musique - Mijah scande la valeur des artistes

Sa chanson veut conscientiser le public et les autorités sur l'importance des artistes. Fidèle à lui-même, Mijah sort un titre franc et taquin.

Une chanson atypique et audacieuse comme on lui reconnait. De quoi évidemment frustrer les puristes du genre, ainsi que les élitistes de la scène culturelle et musicale nationale. Pas si surprenant que ça d'ailleurs de la part de ce chanteur populaire qu'est Mijah. Depuis ses débuts, il excelle dans l'art de narrer en chanson les méandres des bas quartiers. Avec son franc-parler Mijah nous revient ainsi avec une nouvelle chanson qui promet de faire des émules.

Intitulé « Bonbon Sigalety », un titre assez anodin qui porte un certain sens. D'une manière simple et directe, ce nouveau morceau de l'initiateur du fameux « Dian'i Mijah » s'affirme sans détour comme un plaidoyer des artistes auprès des autorités. « Que seriez-vous sans la musique ? Que seriez-vous sans les artistes? Vous qui vous hâtez pour nous solliciter le temps d'une propagande, veillez sur nous également et aidez-nous à nous en remettre » scande-t-il en chanson.

Si ses pairs se ruent à faire des doléances constante auprès de l'État, tout en optant pour la surenchère du celui qui s'affirmera comme le plus ardent soutien, des artistes comme Mijah s'activent en coulisses en peaufinant une nouvelle approche, plus musicale, plus artistique et surtout plus frontale. Une initiative qu'une bonne partie de ses pairs saluent également. Evidemment, Mijah affirme « Il n'est nullement question de polémiquer à travers cette chanson, mais juste de conscientiser tout un chacun sur l'importance des artistes et de l'art pour la société. »

Le chanteur a mis un point d'honneur à valoriser subtilement les gestes barrières dans sa petite chorégraphie taquine avec ses danseurs. Une légère caricature de la société actuelle, « Bonbon Sigalety » est un concept qui se doit d'être perpétué par plusieurs artistes s'ils veulent se faire entendre autrement qu'en faisant appel à la bonne foi des autorités.