Madagascar: Ligne Antananarivo-Toamasina - Les demandes de réservation abondent

Dès l'annonce de la réouverture de la ligne reliant Antananarivo à Toamasina, les passagers se bousculent pour réserver leur place.

Au lendemain de l'annonce officielle de la réouverture de la ligne Antananarivo - Toamasina, les coopératives de transport en commun, reliant ces deux grandes villes, croulent sous les demandes de réservation. « Au moins quarante personnes nous ont contacté aujourd'hui pour se renseigner sur les conditions et dates de voyage, mais surtout, pour faire des réservations », indique une source auprès de la coopérative Kofimanga à la gare routière d'Andohatapenaka. Même frénésie à Toamasina. En une heure, le bureau de la coopérative Cotisse dans la ville portuaire, aurait reçu vingt appels, hier après-midi.

L'affluence des passagers qui souhaitent faire des réservations a été confirmée par plusieurs transporteurs. Toutes les coopératives de transport qui desservent la capitale à la ville portuaire, dans un sens comme dans l'autre, auraient été contactées. Elles seraient une trentaine. Cette réouverture de la ligne sur l'axe Est, suspendue depuis le mois de mars, à cause de l'épidémie de coronavirus, est attendue depuis longtemps. Notamment par les personnes qui souhaitent rejoindre leurs familles, et celles qui doivent retrouver leur lieu de travail... Mais elles doivent encore prendre leur mal en patience.

« L'Agence des Transports Terrestres (ATT) tiendra une réunion avec les transporteurs demain (ndlr : ce jour), pour donner des instructions. Jusqu'ici, aucune organisation n'est fixée. Nous attendons ces instructions pour commencer à prendre les réservations », indique un responsable de la gare routière Maki à Andohatapenaka.

La reprise effective des transports en commun entre Antananarivo et l'axe Est sera pour le samedi 29 août, selon le ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, Joël Randriamandranto. Ainsi, toutes les lignes reliant la capitale et les districts à l'Est, comme Manjakandriana, Moramanga, Vatomandry, Brickaville, Mahanoro et Toamasina rouvriront à partir de ce weekend. « Tous les passagers doivent être inscrits dans un manifold. Celui-ci sera revérifié à l'arrivée. L'usage du gel désinfectant, avant et après le voyage, la désinfection du véhicule, le port de masque pour les passagers, le port de masque et de visière pour le conducteur et son aide, sont obligatoires », détaille le ministre.