Cote d'Ivoire: Election FIF/Sory Diabaté - "Sur la terre de mes ancêtres avant le dernier virage du processus électoral"

Le candidat déclaré à l'élection de la FIF, Sory Diabaté a entamé le lundi 24 août 2020 la 4e phase de sa tournée aux clubs.

C'est la ville d'Odienné qui accueille cette 4e étape un peu particulière. Sory Diabaté, fils de la région du Kabadougou est allé à la recherche de bénédictions de ses parents afin d'affronter au mieux cette course à l'élection du président de la FIF.

Accompagné, de sa délégation, Sory Diabaté a présenté ses civilités au Préfet de Région, Préfet du département d'Odienné, Goun Germain, représenté par Dosso Sindou, Secrétaire général, à la Première Adjointe au maire Mme Cissé, représentante le maire Nasseneba Touré Diané ,et au président du Conseil Régional du Kabadougou, Koné Souleymane, représenté par son directeur de Cabinet Koné Adama.

Absents physiquement, le président du conseil Régional et le Maire ont appelé leurs collaborateurs en concertation avec le candidat Sory Diabaté. Ils ont salué l'initiative, et ont affirmé être disposés pour la cause de leur fils à cette élection.

À ces autorités, Sory Diabaté a indiqué ne pas être en pré campagne, encore moins en campagne. " Je suis un fils de la région. Je ne suis pas en pré campagne, encore moins en campagne ici. Je suis venu chercher la bénédiction de mes Parents. Je suis venu bénéficier de la bénédiction de mes parents.

Je suis venu me ressourcer au village, sur la terre de mes ancêtres pour solliciter leurs aides morales et spirituelles en plus de leurs bénédictions.

Avant d'entreprendre toutes œuvres, il faut la bénédiction des parents. C'est ce que je suis venu chercher avant d'entamer le dernier virage du processus électoral.

Les hostilités vont bientôt commencer, il est important qu'on prenne les bénédictions. Je suis venu avec des présidents de clubs de Ligue 1,Ligue 2, Division 3 et Groupements d'intérêts. Ce sont eux qui voteront", a déclaré le candidat aux autorités administratives de la ville.

Tout en indiquant que le programme "pour la grandeur du football ivoirien" est la solution proposée pour permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner en tant que grande nation du football.

Sory Diabaté a exprimé sa gratitude au conseil Régional pour le soutien apporté aux clubs de la Région. Il a salué le travail accompli par la Ligue régionale d'Odienné, qui compte 3 clubs en Division 3.

Cette Ligue est la plus importante de l'intérieur du pays, car elle compte 13 clubs. " La culture est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Notre culture nous montre l'importance de la bénédiction des parents.

C'est cette bénédiction que tu es venu chercher en tant fils de la région. Les bénédictions d'une maman sont très importantes.

Tu as notre bénédiction. Je prie que tu accèdes à la présidence de la Fif, que tu sois au sommet", a soutenu Mme Cissé, première adjointe au maire d'Odienné. "Votre programme est alléchant.

Nous espérons que les présidents de clubs comprendront notre message, votre vision pour faire de vous le prochain président de la Fif.

Que le vrai vainqueur de cette élection soit le football ivoirien", a recommandé Dosso Sindou, représentant du préfet de Région.