Angola: La Commission de la politique sociale apprécie la réglementation de l'enseignement à distance

Luanda — Un projet de décret présidentiel qui approuve la réglementation de l'enseignement à distance et semi-présentiel dans l'enseignement primaire a été discuté, lundi, à Luanda, lors de la 6e réunion ordinaire de la Commission de la politique sociale du Conseil des ministres.

Le but du projet est d'établir des règles qui garantissent la transmission régulière et continue des connaissances à l'aide des technologies et autres moyens de communication. La Commission de politique sociale considère que l'approbation de ce texte officiel est pertinente, à un moment où la reprise des cours, dans les établissements d'enseignement et d'enseignement publics, privés et publics-privés, sur tout le territoire national, dépend de l'évolution de la situation épidémiologique de Covid-19, qui s'est aggravée avec l'augmentation des cas d'infection par le virus SRAS-Cov-2. À l'issue de la réunion, présidée par la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira, la titulaire du portefeuille de l'éducation, Luísa Grilo, a déclaré à la presse que la réglementation de l'enseignement à distance et semi-présentiel était prévue dans la loi fondamentale du système éducatif.

"C'est une opportunité qui, en plus de permettre aux cours d'avoir lieu quel que soit l'espace physique dans lequel vous vous trouvez, vous offre également l'opportunité d'élargir l'accès à la scolarité au niveau de l'enseignement primaire et secondaire", a-t-elle souligné. Elle a fait savoir que, lors de la réunion, son secteur a également présenté un document sur les écoles de référence, qui permettra d'améliorer l'organisation des établissements publics d'enseignement. «La pandémie de Covid-19 est venue nous montrer les difficultés d'organisation de nos écoles. Nous avons l'intention d'améliorer non seulement la qualité des enseignants, mais aussi les conditions des infrastructures et la participation de la communauté, car nous ne pouvons pas concevoir une école sans avoir un lien avec la communauté qui en fait partie », a-t-elle déclaré.