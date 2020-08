Congo-Kinshasa: Pépé Felly Manuaku - «Avoir la nationalité Suisse ou Angolaise ne change en rien ma Congolité... »

Né le 19 août 1954 à Kinshasa, Pépé Felly Manuaku Waku est non seulement un Patriarche du Clan Zaiko mais surtout et aussi une légende vivante de la musique du monde. Celui que les mélomanes et musicologues ont baptisé « Magicien de la guitare» totalise 66 ans de vie sur terre avec plus de 50 ans de carrière pleine et très éloquente.

Joint au téléphone, l'artiste a indiqué qu'il se trouve présentement en Suisse, sa seconde patrie. Cependant, le vieux génie de la guitare s'est dit très ému de célébrer avec faste son anniversaire en famille avec ses enfants et ses petits-fils. A cette occasion de sa célébration, Pépé Felly Manuaku s'est dit disposer à répondre à quelques questions du journal kinois "La Prospérité" au sujet de ses relations renouées avec l'Angola, pays de ses ancêtres.

«Le fait d'avoir aussi la nationalité Suisse depuis une décennie et récemment la nationalité Angolaise est un honneur que l'on fait à ma modeste personne. Donc, c'est une reconnaissance internationale », a déclaré le Gourou du Clan.

Pour lui, les différents projets exécutés avec succès en Angola ne constituent pas une occasion de tourner le dos à la RDC qui l'a vu naître et qui l'a façonné dans l'art.

«Je suis un Né Kongo et appartiens donc à plusieurs nations. Ceci n'enlève et ne change en rien ma congolité humaine ou artistique. Le plus important est de comprendre et savoir honorer les siens pendant qu'ils sont encore vivants. Retenez juste que les projets réussis dépendent des structures offertes et leurs organisations», a-t-il soutenu.

Artiste international avec un talent immesurable, Pedro Manuaku n'a plus l'âge de distractions ou de s'engager dans les polémiques inutiles qui ne contribuent pas à l'émergence de la musique congolaise.

L'ère à l'héritage Manuaku !

Pour lui, l'idéal est, par ailleurs, de transmettre tout son savoir-artistique et ses connaissances musicales en général à la jeunesse montante pour pérenniser et promouvoir davantage la musique congolaise au niveau international. C'est-à-dire, penser à l'héritage à léguer à la génération future. D'où, souligne le doyen Manuaku, il est important de former les jeunes artistes (guitaristes) pour avoir encore de nouveaux génies qui vont créer une quatrième école de la guitare en RDC. Car, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe que trois écoles de guitare, à savoir : l'école Dr. Nico Kassanda, l'école Grand Franco Luambo et l'école Manuaku.

«Mes œuvres sont aujourd'hui retranscrites et étudiées à l'Institut National des Arts, INA au pays et à l'Université en Irlande... Ceci démontre l'universalité de l'Artiste que je suis », a renchéri le Maestro.

Ce qui est vrai, Pépé Félly Manuaku est un style particulier, une expression consacrée et une référence de la 3ème génération de l'école de guitare dans la musique congolaise moderne. Son identité à la guitare a fait de lui un modèle et une source intarissable d'inspiration en RDC.

Chaque année, les étudiants font des recherches sur sa méthodologie et certains orientent leurs thèses et autres travaux de fin d'études sur les créations endiablées de la guitare Manuaku.

D'ailleurs, il envisage de revenir les mois prochains au pays pour encadrer les finalistes de cette année à Kinshasa et à Lubumbashi.

Plus de 50 ans de carrière, le créateur du style « Seben » est resté très actif et très professionnel avec l'instrument qui a fait de lui une légende dans le monde.