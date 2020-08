Congo-Kinshasa: Moratoire concernant les concentrés des minerais - Chez Ilunkamba, Kyabula et Muyej pour l'implication de leurs provinces dans les grandes décisions

Séance de travail ce lundi 24 août 2020 autour du Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba avec Richard Muyej Mangez Mans et Jacques Kyabula Katwe, respectivement Gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga. Il s'agissait essentiellement pour ces deux Gouverneurs dont les provinces sont assises sur un espace minier important de la République, de s'enquérir de la décision relative à la suspension du moratoire concernant la transformation et les exportations des minerais concentrés dans ces deux entités.

Une décision qu'ils ont apprise, en effet, par voie de presse, sans avoir été associés directement alors qu'ils sont partie prenante dans cette démarche. C'est ce qu'ont relevé ces deux gouverneurs au Premier Ministre, en présence du Ministre des Mines, Willy Kitobo.

Jacques Kyabula Katwe et Richard Muyej qui ont apporté des éléments supplémentaires par rapport à la gestion de ce dossier, demandent à être associé, chaque fois que des décisions doivent être prises dans ce secteur. Ce, conformément au Code Minier pour une bonne application de ces mesures sur le terrain.

A l'issue de l'entretien avec le chef du Gouvernement, les Gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga rentrent satisfaits des explications reçues sur ce dossier qui a de l'impact sur la vie socio-économique dans leurs provinces, a confié Richard Muyej Mangez Mans. "Les explications du Premier Ministre et du Ministre des Mines nous ont permis de mieux comprendre la situation et nous partons satisfaits", a-t-il laissé entendre, annonçant par ailleurs la tenue d'une autre réunion toujours sur ce dossier minier, dès la semaine prochaine.