Congo-Kinshasa: Le développement urbain en RDC - Kolwezi brandit un nouveau capital routier rénové grâce au PDU

Le leadership du Ministre d'Etat, Pius Muabilu Mbayu, à la tête du département de l'Urbanisme et Habitat, fait des étincelles dans le pays: Le maire de la ville de Kolwezi, dans la province de Lualaba, a accusé, vendredi 20 août dernier, réception provisoire des travaux de réhabilitation et modernisation de quatre artères de sa voirie (Avenues Gaz Umbu, Maduda, Aviateurs et Circulaire), et bénéficié de l'assainissement d'un large périmètre de sa circonscription dont l'avenue Laurent-Désiré Kabila, par l'érection d'un réseau impressionnant de de collecteurs d'eau.

C'est sous sa double casquette de Ministre de l'Urbanisme et Habitat, autorité chargée de la politique du développement urbain en RDC et président du Comité de Pilotage National du Projet de Développement Urbain, PDU en sigle, que Pius Muabilu Mbayu a fait aboutir le processus menant à l'embellissement de la ville de Kolwezi, grâce au financement de la Banque mondiale à travers le projet PDU dont il a la tutelle. Coût total de ce nouveau capital routier rénové à Kolwezi: 4.810.910 USD.

La récompense d'une bonne gestion

Le chef-lieu de Lualaba a toutes les raisons de bomber le torse. En effet, l'attribution de cette allocation, soumise impérativement à la satisfaction des critères de performances, est la preuve que la municipalité de Kolwezi a intégré inexorablement une culture de la bonne gouvernance dans son administration.

Fierté affichée également par le Gouverneur de la province de Lualaba, Muyej Mangez Mans, qui, au terme de l'audience qu'il a accordée à la délégation du ministère de l'Urbanisme et Habitat national, s'est exclamé d'un solide commentaire sur la qualité des travaux réalisés par l'entreprise chinoise CFHEC: "Pour moi, la réussite est totale. J'espère voir d'autres réalisations de ce type dans le cadre du même projet."

A la signature du procès-verbal, sanctionnant la remise officielle de l'ouvrage à la municipalité de Kolwezi par la délégation de Kinshasa, qui comptait dans sa suite, outre le secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, le conseiller en communication du Ministre, l'équipe de la coordination du projet PDU et du coordonnateur adjoint de la cellule des projets et programmes au sein du ministère des Finances, Véronique Upeti Lamina, maire de la ville, a mis les mots justes sur ses sentiments: "J'éprouve une satisfaction totale à cause de la qualité de travail et de l'accompagnement que nous avons reçu de la part de nos partenaires. Au nom de toute la population de Kolwezi, je ne peux que dire humblement merci beaucoup. Ça se voit que c'est de la qualité avec PDU".

Consciente que maintenance paraît désormais comme un impératif pour préserver les routes rénovées, l'autorité municipale, bénéficiaire du projet, a lancé cet appel à ses concitoyens : " La population doit prendre conscience que ces routes ont été acquises après une longue bataille. Il ne faudrait pas que l'on rentre à la case départ où les gens jetaient les immondices dans les caniveaux. Je demande à la population de prendre conscience de tout cela. Nous allons passer dans les quartiers pour la sensibilisation."

Les caractéristiques techniques des artères modernisées

-Largeur: 7 m avec trottoir de 1 m de part et d'autre;

-Couche de fondation : 15 cm d'épaisseur en latérite du PKO+000 au PK1+035 des avenues Gazumbu, Aviateurs et Maduda, puis 20 cm d'épaisseur en latérite du PK1+035 au PK2+ 210 (avenue Circulaire);

- Couche de base : 15 cm en concassé 0/31,5 du PK0+000 au PK1+035 de l'avenue Gazumbu, des avenues des Aviateurs et Maduda et de 15'cm d'épaisseur en latérite du PK1+035 au PK2+210 (avenue Circulaire);

- Couche de roulement : 5 cm en enrobé dense;

- Signalisation (marquage au sol et panneaux);

- Les amorces de longueur variable !

- L'assainissement avec la construction des caniveaux érigés le long de l'avenue Laurent Désiré Kabila par la pose des gabions et la réparation du caniveau existant.

Au terme de la réalisation des travaux de réhabilitation et modernisation de l'avenue Gazumbu, la longueur qui, initialement était de 2.240 ml, est finalement passé et à 2.980 ml, après la prise d'avenant, avec l'asphaltage de l'avenue des Aviateurs (520 ml) dans son tronçon allant de l'avenue Gazumbu jusqu'à l'avenue Circulaire, et de l'avenue Maduda (260mk) dans son tronçon allant du rond-point Lion jusqu'au croisement avec l'avenue des Aviateurs.

L'avenue LDK assainie

S'agissant de l'assainissement qui, au départ, ne concernait que l'avenue Laurent Désiré Kabila d'un seul côté pour une longueur de 1000 ml, avec la prise d'avenant, la longueur est passée à 1030 ml avec l'aménagement de l'exutoire à la sortie du collecteur par la pose des gabions pour lutter contre une tête d'érosion naissante. A cela, il faut ajouter 967ml de caniveau construit le long des rails pour recueillir et canaliser les eaux jusqu'à l'exutoire naturel.

Avec la remise officielle de l'ensemble de ces ouvrages à Kolwezi, le projet PDU, sous la tutelle de Pius Muabilu Mbayu, ministre de l'urbanisme et habitat, compte au total 14 artères réhabilitées et modernisées dans 8 villes du pays, à savoir Bukavu, Kalemie, Kikwit, Kindu, Kisangani, Kokwezi, Matadi et Mbandaka pour un total de 31, 81 kilomètres.