Congo-Kinshasa: Réformes électorales - Martin Fayulu favorable à la démarche du "G13" !

Décidemment, le groupe de 13 personnalités politiques et de la société civile, initiateurs de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur des réformes électorales, sont aujourd'hui plus que jamais à la quête d'un véritable consensus, afin de baliser la voie aux prochaines joutes électorales qui doivent se dérouler dans de bonnes conditions, bien plus meilleurs que celles de 2006, 2011 et 2018.

Ce faisant, hier lundi 24 août 2020, le G13 a rencontré, séparément, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, tous deux membres du présidium de la coalition Lamuka. Après la réunion avec le candidat "malheureux" à l'élection présidentielle de décembre 2018, Delly Sesanga, Député national de son état, a signifié expressis verbis, que pour l'essentiel, ils sont tous d'accord pour des réformes électorales qu'il faudrait entreprendre.

Démarche louable...

«Depuis le début de cette initiative, nous parlons à tous et le Président Martin Fayulu nous a réservés un accueil intéressé par rapport aux propositions qui sont faites par le groupe de G13 et nous a fait part de ses propres propositions contenues notamment, dans son plan de sortie de crise et je crois que c'est le mélange de toutes ces idées dont sortira ce consensus auquel nous appelons tous les décideurs et tous les acteurs politiques», précise le Député national Delly Sesanga. D'après lui, «Le fait qu'aujourd'hui, plusieurs acteurs politiques nous emboitent le pas pour rechercher le consensus est bien le signe qu'il y a eu une crise et que la démarche de consensus telle que suggérée dans notre appel est la voie idoine par laquelle il faut arriver à la solution ; nous poursuivons ces contacts et nous allons aller jusqu'au bout. Il nous reste encore une étape importante, nous allons rencontrer les jours prochains, Moïse Katumbi pour parler avec lui de cette initiative», renchérit-il.

Ensemble pour un consensus

Parlant des réformes, le Président d'ENVOL met un bémol en ce qui concerne les modalités de leur mise en œuvre. «Sur l'essentiel, nous sommes d'accord sur des réformes qu'il faudrait entreprendre, tout le monde est d'accord qu'il faut entreprendre des réformes... Maintenant, dans les modalités de mise en œuvre, il y a toujours des sensibilités différentes mais qui sont, me semble-t-il, marginales par rapport au fond, ce qui compte c'est le fond, est-ce que nous voulons des réformes, nous voulons une CENI indépendante, nous voulons des élections beaucoup plus crédibles, est-ce que nous voulons la révision de la Constitution sur les éléments essentiels qui touchent à la décentralisation, sur tous ces éléments je pense que nous sommes d'accord et c'est le plus important », a-t-il commenté.

Les éloges de Muzito

Bien avant la rencontre avec Fayulu, Muzito, l'ancien Premier ministre a salué l'initiative du "G13" qui a "réveillé tout le monde qui dormait". Se confiant à la presse, Adolphe Muzito a accueilli favorablement cette initiative "non partisane" des signataires de l'Appel du 11 juillet 2020. « Cette initiative, moi je la loue, parce qu'elle a provoqué la discussion, elle a réveillé tout le monde qui dormait... Elle veut que nous soyons engagés sur la voie de l'édification et de la construction du consensus national sur des questions qui nous divisent, à savoir les différentes réformes», a déclaré le président du Nouvel élan du Congo. Et ce, avant d'exprimer ses inquiétudes quant au cadre qui abritera ou qui devra appliquer les différentes résolutions qui découleront de ces consultations.

D'emblée, il sied de noter qu'après avoir échangé avec le Cardinal Fridolin Ambongo de l'église catholique romaine, mercredi 19 août dernier, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu, avait déclaré sa totale adhésion à la démarche conduite par les initiateurs de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur les réformes électorales afin de tracer le chemin des élections apaisées en 2023. Devant Delly Sesanga, Mukoko Samba, Patrick Muyaya, Jacques Djoli, Claudel André Lubaya, Jean-Jacques Mamba, le Chef spirituel de l'église Kimbanguiste avait laissé entendre que ce n'est que dans le consensus et dans l'unité qu'on peut bâtir un Congo plus beau qu'avant.

La démarche des initiateurs de l'appel du 11 juillet pour un consensus sur les réformes électorales veut que toutes les forces vives de la nation trouvent un consensus pour les élections prévues en 2023, le quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo soit meilleur que les trois précédents 2006, 2011, 2018.