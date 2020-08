Congo-Kinshasa: TENAFEP - Les finalistes de l'école St François se disent prêts

Comme prévu dans le calendrier scolaire réaménagé de l'année en cours, les élèves finalistes des écoles primaires vont passer les épreuves du Test National des Fins d'Etudes Primaire (TENAFEP) le mercredi 26 et jeudi 27 août prochain.

Deux semaines après la reprise des cours au sein des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national, certaines élèves de l'école Saint François interrogées à ce sujet se disent prêtes pour affronter ces épreuves qui sanctionnent la fin du cycle primaire.

«Je me suis assez préparée. Même durant le confinement, je ne faisais que revoir mes matières et j'ai eu quelques encadrements, en plus avec les matières que nous recevons actuellement, je ne sais pas vraiment à quoi cela ressemble mais du moins je me sens prête», a révélé Raïssa, élève finaliste de l'école Saint François. Et d'ajouter : « l'on a toujours dit que le TENAFEP ressemble à un examen comme tout autre. Si c'est le cas, je pense que je dois juste continuer à bien réviser mes notes et j'affronterai ces épreuves».

Il sied de à noter que de millions d'élèves à travers la République Démocratique du Congo prendront part à ces épreuves qui marquent la fin du cycle primaire. Malgré la confirmation par l'autorité tutélaire du secteur de l'ESPT de la date de ces épreuves, quelques soucis se font encore sentir du côté organisationnel, à savoir, le non-paiement des agents commis à la surveillance du TENAFEP. Pour sa part, le ministre de l'EPST affirme que toutes les mesures sont mises en place pour que ces épreuves se passent dans les meilleures conditions, et promet de régulariser d'ici là tous les problèmes financiers.