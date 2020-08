Cote d'Ivoire: Gestion durable des forêts - Des agents de la Sodefor s'approprient le modèle coréen

Portant sur le reboisement efficace et durable en Côte d'Ivoire, cette rencontre de cinq jours (du 24 au 28 août) vise à permettre aux agents forestiers de s'inspirer de l'expérience coréenne en matière de protection et de surveillance des forêts ; afin de renforcer leurs capacités dans la planification et la mise en œuvre des programmes de protection des forêts.

A l'ouverture des travaux, l'Ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République de Corée , Sylvestre Kouassi Bilé, s'est félicité de la qualité de coopération entre les deux pays tant sur les plans diplomatiques et économiques que sur celui de la formation et du renforcement des capacités des fonctionnaires ivoiriens.

Le diplomate a invité les participants à s'approprier les outils mis à leur disposition au cours de cette formation.

Pour sa part, Lee Young , directrice pays adjointe de la Koica, représentant Seo Donsung, le directeur Pays de Koica en Côte d'Ivoire, a assuré lors de son intervention que grâce à cette formation en ligne, les échanges humains et le partage d'expériences de développement entre le pays du matin calme et la Côte d'Ivoire se poursuivront même pendant cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Se réjouissant d'une telle rencontre, le directeur général de la Sodefor, Colonel Mamadou Sangaré, a exprimé sa gratitude au gouvernement coréen à travers la Koica ; agence qui a bien voulu partager son expérience avec la structure étatique ivoirienne chargée de la gestion durable des forêts du pays , dans ce contexte marqué par la pandémie de la Covid-19.

Le patron de la Sodefor a ajouté que l'une des difficultés majeures que rencontrent ses agents dans leurs missions est comment maintenir l'intégrité des forets à travers la surveillance et leur protection. « Cette situation est due au fait que les forêts en général et les forets classées en particulier font l'objet de convoitises de toutes sortes, par des gens d'horizons divers ; chacun voulant s'accaparer le maximum de superficies possibles.

A cela, il faut ajouter l'insuffisance de moyens matériels et humains et un déséquilibre entre les superficies plantées et celles détruites par les populations à des fins agricoles », a déploré le colonel Mamadou Sangaré.

Le Directeur général de la Sodefor s'est félicité de la signature d'un mémorandum d'entente avec l'Institut Asie Forêt (Afi) par l'entremise de la Koica pour permettre aux agents des Eaux et forêts d'avoir des outils techniques facilitant la conduite d'importants programmes de reboisement.

« Sur cette base, une première session de formation a permis à dix agents de la Sodefor de bénéficier du savoir- faire et de la technologie de la Corée, en matière de gestion des semences et de production de plants améliorés », a-t-il rappelé.