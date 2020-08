Madagascar: Fermeture des frontières - Mariage repoussé pour des couples franco-malgaches

Cela fait des semaines qu'ils se plaignent de la fermeture des frontières en raison de la Covid-19. Ils, ce sont des couples franco-malgaches qui ont à leur disposition un certificat à capacité de mariage ou CCAM.

« Nous sommes un couple franco-malgache qui réside en France et à Madagascar. Nous avons déjà obtenu notre CCAM avant la fermeture des frontières pour un mariage prévu au mois de juin dernier. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, nous n'avons pu nous retrouver et ce malgré, une organisation quasi terminée de notre côté. Cela fait maintenant huit mois que nous vivons l'un loin de l'autre. Nous sommes fatigués de cette situation. Nous aimerions être ensemble, surtout en cette période difficile », s'est plainte Landy, une jeune femme malgache retenue au pays, loin de son âme sœur.

S'inspirant du mouvement « LoveIsNotTourism » qui fait beaucoup parler de lui ailleurs en ce moment, ces couples demandent une dérogation d'autorisation spéciale pour sortir du territoire au consulat de France à Madagascar. Apparemment, leurs papiers sont en règle et ils ont déjà envoyé plusieurs lettres au consulat mais n'ont encore obtenu aucune réponse jusqu'à présent. En tout cas, ils disent ne plus supporter cet amour à distance et n'ont qu'une envie, se retrouver enfin.