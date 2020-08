Madagascar: Lifestyle - Eka Leka élargit sa gamme d'habillement

La marque Eka Leka propose de nouvelles gammes de tee-shirt.

Comme le pays se dirige lentement mais sûrement vers un retour à la normale, il est temps pour la marque Eka Leka de sortir de ce marasme de cinq mois de crise sanitaire. « Si nous nous sommes placés au tout début dans le streetwear, à partir de maintenant nous allons élargir notre gamme de produit à tous. A cet effet, des tee-shirts sont déjà sur le marché pour tous les goûts », signalent les responsables de cette marque. « Eka Leka » vient du parler du groupe humain Betsileo, comme pour affirmer une approbation. « C'est comme yes, ok, sûr, etc », expliquent les porte-paroles de la marque. Sans oublier qu'elle ne se contente pas de produire des vêtements griffés.

Elle organise également des évènements liés à la musique urbaine. « Nous allons reprendre ces activités dès que la situation sanitaire le permettra », ajoutent les responsables. Eka Leka fait partie des organisateurs reconnus du rap à Antananarivo, avec des concerts ou des mini festivals réputés être rassembleurs. Il ne reste plus qu'à espérer que les semaines à venir soient plus clémentes pour le pays avec la Covid-19. A entendre les propos des têtes pensantes chez Eka Leka, les prochains mois s'annoncent excitants en termes d'art et d'évènementiel.