Madagascar: OEACP - Bruxelles - Le Malgache Norbert Richard Ibrahim prend fonction

Le ministère des Affaires étrangères déploie des compétences reconnues même au niveau des ambassades malgaches à l'extérieur.

La diplomatie malgache met en place, petit à petit, ses pions au niveau des instances régionales. Au niveau de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le Malgache Norbert Richard Ibrahim, fraichement investi en tant que sous-secrétaire général de l'organisation prend ses fonctions à Bruxelles.

Le nouveau sous-secrétaire général du département des questions politiques et du développement humain de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Norbert Richard Ibrahim, a pris ses fonctions, le 17 août 2020 dernier, à Bruxelles, pour un mandat de cinq ans. Présenté par Madagascar, ce diplomate malgache faisait partie des candidats proposés par la Région de l'Afrique de l'Est pour le poste. Il rejoint ainsi les cinq autres membres de la direction de cet organisme dont le poste de Secrétaire général est occupé par l'Angolais George Robelo Pinto Chikoti.

A travers son élection au poste de sous-secrétaire général du Département des affaires politiques et du développement humain de l'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Madagascar accroît sa présence au niveau des instances décisionnaires des organisations internationales et régionales. L'organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique compte actuellement 79 pays membres. Cette année 2020, Madagascar a été également élu comme membre du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.

Diplomate de carrière, ayant le grade de ministre plénipotentiaire, Norbert Richard Ibrahim, titulaire de doctorat en droit, possède un état de service remarquable au sein du ministère malgache des Affaires étrangères où il a passé toute sa carrière en gravitant tous les échelons de 1988 jusqu'à sa retraite en juillet 2020. Il y a occupé, entre autres, les postes de responsable de la formation des agents diplomatiques et consulaires à l'École Nationale d'Administration de Madagascar, de premier conseiller et chargé d'affaires a.i. à l'Ambassade de la République de Madagascar à Bruxelles de 2005 à 2019. Avant de rejoindre son actuel poste, il a officié comme membre du centre d'études et d'analyse stratégique, Think Tank du ministère des Affaires étrangères, qui a pu bénéficier de son expertise dans divers domaines tels que l'intégration régionale africaine et le multilatéralisme en général.

A Bruxelles, il a été membre du groupe de rédaction de l'accord de Georgetown révisé et a participé activement aux délibérations des négociations post-Cotonou, ayant abouti à la création de l'organisation des États Africains, des Caraïbes et du Pacifique, anciennement connu comme le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui a son siège à Bruxelles.