Congo-Kinshasa: Justice - L'affaire Alesh contre la Bracongo renvoyée au 21 septembre

Le chanteur urbain Alesh a esté en justice la société brassicole Bracongo pour utilisation abusive de sa chanson "Youyou". Après une première audience le 12 août, la deuxième tenue le 24 août a abouti au renvoi le 21 septembre.

La deuxième audience de l'affaire opposant le chanteur urbain King Alesh -de son vrai nom Alain Chirwisa- et la société Bracongo, a été renvoyée au 21 septembre prochain. Après la décision de report de l'audience du Tribunal de commerce, Me Mananga, membre du collectif des avocats d'Alesh, a déclaré : « Nous étions prêts à en découdre avec la Bracongo du point de vue légal, mais la Bracongo a brandi un prétexte que nous ne comprenons pas. Elle a fait une intervention forcée pour la société congolaise des droits d'auteur (Socoda), malheureusement, la Socoda n'a jamais été atteinte de manière régulière. Pour permettre la mise à l'état de l'affaire, on a dû la renvoyer jusqu'au 21 septembre ».

Et il a ajouté : « Nous rappelons que notre bataille judiciaire, c'est pour le respect. Nous voulons que les œuvres de nos artistes congolais soient respectées et prises au sérieux. C'est aussi une occasion pour la Société congolaise des droits d'auteur de prouver effectivement devant l'opinion nationale et internationale qu'elle est bel et bien aux côtés des artistes qu'elle prétend défendre ».

En fait, la Bracongo voudrait inclure en « intervention forcée » dans l'affaire deux intervenants supplémentaires, notamment, la Société congolaise des droits d'auteur (Socoda) et l'Agence « 360 communication ». Mais, de manière curieusement, ces deux intervenants n'ont pas été notifiés de manière régulière pour leur comparution au procès. Et les deux parties se sont convenues pour le renvoi de l'audience au 21 septembre 2020 avec l'espoir de la régularisation des procédures.

Ce dossier judiciaire, suivi par les médias nationaux et internationaux, découle de l'utilisation d'une chanson d'Alesh intitulé « Youyou » le 5 juillet 2019 sur la plateforme Yaka via Facebook. Pendant plus d'une année, le chanteur a tenté d'approcher la Bracongo pour un arrangement à l'amiable, mais en vain, a-t-on appris, jusqu'à recourir finalement à la voie de la justice. Il y a eu une première audience le 12 août dernier.

La partie Alesh accusait donc Bracongo d'usage abusif et non autorisé de l'œuvre à des fins commerciales. Cela est un affront et un soufflet à la loi sur la propriété intellectuelle. Et la partie défenderesse indiquait pour sa part que Bracongo n'avait pas peur de présenter ses moyens de défense, mais tenait au respect des règles de procédure. Le rendez-vous est pris pour le 21 septembre 2020. Notons que deux jours avant cette deuxième audience, Alesh a livré un concert très réussi au parking de l'Alimention Express dans la commune de la Gombe à Kinshasa.