Maroc: Le Discours Royal illustre «les liens forts entre le peuple et le Trône» (politologue éthiopien)

Addis — Le discours de SM le Roi Mohammed VI du 20 août, qui "a fait un diagnostic de la situation réelle de la pandémie de COVID-19", traduit « l'intérêt et la sollicitude dont le Souverain entoure la vie du citoyen marocain et illustre les liens forts entre le peuple et le Trône », a affirmé le politologue et homme de média éthiopien, Mohamed Laaroussi.

«Le fait de consacrer le Discours Royal de ce glorieux anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple à la pandémie de la COVID-19, est une preuve irréfutable de la sagesse marocaine», a souligné le politologue dans une déclaration à la MAP.

Le Discours de SM le Roi a fait un diagnostic de la situation réelle de la pandémie du coronavirus dans le pays et les moyens à même d'en faire face pour protéger la Nation, a ajouté l'homme de média éthiopien qui a mis en avant les mesures proactives prises par le Royaume dès l'apparition des premiers cas de la COVID-19.

«Les mesures de prévention prises par le Royaume du Maroc pour juguler la propagation du coronavirus, qui ont enregistré des résultats tangibles, constituent un modèle à suivre», a relevé M. Laaroussi.

Dans Son Discours à l'occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait appelé les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et à adhérer unanimement aux efforts déployés à l'échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l'encadrer pour juguler la pandémie du Covid-19.

"Concomitamment aux mesures initiées par les pouvoirs publics pour juguler la pandémie, J'appelle les forces vives de la Nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l'échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l'encadrer", avait notamment affirmé le Souverain.

A cet égard, SM le Roi avait affirmé que "pour sortir de la situation actuelle et relever le défi de la lutte contre la pandémie, chacun devra observer une conduite civique, exemplaire et responsable".