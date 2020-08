Sénégal: Inhumation en periode de covid 19 - 30 techniciens outillés pour des enterrements sans risque

Le nombre de Sénégalais spécialisés en matière d'inhumation sans risque en période d'épidémie de maladies virales augmente. L'Union européenne a financé la formation d'une trentaine de techniciens dont des sapeurs-pompiers, des agents du Service national de l'hygiène et des éléments de la Croix-Rouge.

Des personnes ont été contaminées par le virus Ebola lors des enterrements. Au Sénégal, des spécialistes suspectent que des personnes ont choppé le nouveau coronavirus lors des rites funéraires. C'est donc pour prévenir ces contaminations que des agents du Service national de l'hygiène, des sapeurs-pompiers et des éléments de la Croix-Rouge de Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack ont été formés, le 18 août 2020, sur « les techniques d'inhumation sûre et digne des personnes décédées de la Covid-19 ». « L'objectif de la formation était de renforcer les capacités de ces acteurs, de partager les meilleures pratiques de sépultures au regard des us, coutumes et religions et de développer une stratégie de communication en direction des populations », lit-on dans un communiqué transmis à la rédaction.

Les formateurs sénégalais avaient bénéficié d'une session de renforcement des capacités sur les procédures d'inhumation sûre et digne et de communication de crise dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 48 de l'Initiative Cde-Nrbc sur le « renforcement des capacités de gestion des épidémies ». Ce projet a été mis en place en 2018 suite à la crise de l'épidémie d'Ebola. L'atelier de formation a été organisé par la direction de l'Environnement et des Etablissements classés (Deec), point focal de l'Initiative des Centres d'excellence pour la réduction des risques.

L'Union européenne, ayant financé cette session de mise à niveau, entend consolider les efforts du gouvernement du Sénégal visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Elle soutient par la même occasion son initiative des Centres d'excellence pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (Cde-Nrbc Ue). Le Sénégal, renseigne le document, fait partie du Centre d'excellence Nrbc pour la Façade atlantique africaine (Faa) dont le bureau est basé à Rabat, au Maroc.