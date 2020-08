Mali: Me Ousmane Sѐye - « Il faut veiller à un retour de l'ordre constitutionnel »

interview

La crise malienne préoccupe la classe politique sénégalaise. Me Ousmane Sèye, coordonnateur national de la Coalition pour l'émergence et membre de Benno Bokk Yaakaar (Bby), estime que la tension sociopolitique dans ce pays voisin a été exacerbée par le terrorisme.

Dans cet entretien, l'avocat plaide « un retour à l'ordre constitutionnel ». Il a également salué la reprise des travaux de la Commission politique du Dialogue national prévus aujourd'hui.

Quelle lecture faites-vous de la crise malienne ?

La crise malienne ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte presqu'en 2012 avec le coup d'État perpétré par le capitaine Amadou H. Sanogo.

Le Mali a été déstabilisé par le terrorisme qui a fragilisé ses institutions. Il s'y ajoute maintenant les revendications de sa population relatives à la mal gouvernance. Le coup d'État qui est intervenu récemment constitue un long processus.

L'élément déclencheur, de mon point de vue, reste les dernières élections législatives. Le Conseil constitutionnel avait fait annuler l'élection de certains députés qu'il a remplacés par ceux de la majorité.

Le Président de l'Assemblée nationale malienne fait partie de ces députés repêchés par le Conseil constitutionnel. Cela a frustré la population, faisant ainsi naître le Mouvement du 5 juin, M5-Rfp, dirigé par l'imam Dicko.

Devant cette situation de déstabilisation et de dégénérescence des institutions, l'armée en a profité pour prendre le pouvoir.

Par principe, nous condamnons toute forme de coup d'État. Notre coalition a sollicité le retour à l'ordre constitutionnel par une transition démocratique et politique en privilégiant, bien entendu, les intérêts du peuple malien.

Lequel peuple aspire à un changement profond. Le retour à l'ancien régime est dépassé. C'est pourquoi d'ailleurs, nous n'adhérons pas aux mesures d'embargo et de fermeture des frontières préconisées par la Cedeao.

Le peuple malien n'a besoin d'être assoiffé, ni affamé. Il faut veiller à un retour de l'ordre constitutionnel par une transition politique et démocratique.

Nous croyons que la discussion doit partir de ce point et non sur le retour éventuel du Président Ibrahim Boubacar Keïta qui, de toutes les façons, doit être libéré ainsi que le Premier ministre Boubou Cissé et tous les autres ministres. Bref, tous les détenus après cette mutinerie.

Comment appréciez-vous la gestion de la crise sanitaire par les autorités ?

Je m'inquiète un peu de la prolifération des cas communautaires. J'ai remarqué qu'ils ont commencé à progresser après la fête de la Tabaski du fait de la mobilité des populations.

Il faut d'abord féliciter le Président de la République, Macky Sall. J'estime que toutes les mesures qu'il a prises sont lucides et courageuses, et notre coalition a eu à le féliciter.

Maintenant, il y a des analyses qui ont été faites, lesquelles révèlent que Dakar concentre entre 70 à 80 % des malades de la Covid-19.

Il y a aussi l'axe Dakar-Thiès-Diourbel et même Ziguinchor. Je crois qu'il faut des mesures particulières pour ces régions. Nous avons préconisé une forme de communication communautaire.

La sensibilisation doit commencer par le cercle familial. Il faut que les chefs de famille sensibilisent leurs propres familles d'abord.

Il y a ensuite la responsabilité des délégués et chefs de quartiers qui doivent veiller à ce qu'il y ait sensibilisation dans leurs quartiers et que les personnes ayant des signes se rendent très tôt à l'hôpital.

Au niveau régional, les autorités déconcentrées doivent s'organiser de sorte que la sensibilisation ait lieu dans leurs localités parce que le Président de la République les a sensibilisés sur cette question.

Je sais qu'ils font leur travail, il faut les féliciter, mais ils doivent accentuer la sensibilisation. Dans chaque région ou département, quand il y a des problèmes, le gouverneur ou le préfet doit prendre des mesures particulières.

Vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), au pouvoir et partie prenante du Dialogue national. Que pensez-vous de la reprise des travaux de la Commission cellulaire en charge du Dialogue politique ?

Il faut vivre en présence du virus. Ce dialogue a été suspendu depuis mars dernier. La reprise des travaux serait une très bonne chose. Je crois que les uns et les autres sont sensibles à ce programme. Je fais partie du Dialogue national et de la Commission politique.

Les responsables des Pôles (pouvoir, opposition, non-alignés et société civile), la Commission électorale nationale autonome (Cena) et la Direction générale des élections (Dge) ont tenu une réunion et décidé de redémarrer, aujourd'hui (mardi 25 août), les travaux de la Commission politique pour présenter au Président de la République le rapport spécial.

Ce qui sera fait au plus tard le 31 août 2020. Les autres commissions du Dialogue national vont, à leur tour, reprendre, essayer de se réunir et travailler en se conformant aux mesures d'hygiène et gestes barrières préconisées.

Le dialogue a été très bien entamé, le Président de la République attend beaucoup de ces résultats. Il est donc urgent que le travail des commissions reprenne. Il ne reste pas beaucoup de choses à faire et, dans un mois au maximum, le travail peut être clôturé et le Président de la République en tirera les conséquences.