Gabon: AGP - Le mouvement des ex employés renaît sans faiblir

Licenciés depuis le 27 décembre 2017, les anciens employés de l'Agence Nationale de Presse (AGP) ont fait un énième sit-in ce 24 aout 2020 devant le Trésor public afin de réclamer le paiement de leurs droits. En dépit de deux semaines de délais accordé, les déflatés de l'AGP sont toujours sans suite.

Licenciés en décembre 2017 pour des raisons économiques, les ex agents de l'Agence Nationale de Presse (AGP) disent n'avoir toujours pas reçu le paiement de leurs droits depuis cette date. Des démarches sans succès ont été entreprises jusque-là. Ce lundi 24 août 2020, ces ex agents ont eu comme objectif de rencontrer le Directeur Général du trésor public de Libreville afin d'être informés du suivi de leur dossier qui a, semble-il, été confié à cette administration.

Le 23 juin 2020, le ministre de la Communication, Edgar Anicet Mboumbou Miyakou avait pris des engagements, lors d'une rencontre avec les déflatés, afin d'assurer la résolution immédiate de cette situation. « Je peux vous rassurer que lors de l'élaboration de la loi de finances rectificative qui est actuellement devant le parlement, le Premier ministre, Chef du gouvernement, avait insisté auprès du ministre de l'Economie et des Finances pour que toutes les situations d'ordre social soient régularisées » avait-il affirmé, et pourtant toujours rien à l'horizon.

Ces ex agents n'en peuvent plus « de tourner en rond et de ces promesses non tenues ». Depuis trois ans déjà, ces mères et pères de familles ne réclament que leurs droits. « Nous n'avons toujours rien reçu et pourtant la prime covid-19 a été payé au personnel de santé idem pour les forces de l'ordre qui ont défilé le 17 août qui ont été payé. Nous avons des difficultés pour joindre les deux bouts » fustige un des 49 employés en colère.

Pour rappel, selon media241, ces agents ont été licenciés pour cause économique sans respecter la procédure de licenciement en vigueur. Ce qui est bien trop souvent le cas lors de compression ou de suppression d'entités publiques.