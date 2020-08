Angola: L'État angolais a privatisé 14 entreprises depuis 2019

Luanda — Quatorze entreprises ont été privatisées depuis 2019, dans le cadre du Programme de Privatisation (PROPRIV) en cours dans le pays, qui a permis à l'Etat angolais de collecter 31 milliards de kwanzas.

Selon le secrétaire d'État au Trésor, Osvaldo Victorino João, qui s'est adressé à la presse à l'issue de la huitième réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, les usines privatisées sont principalement situées dans la zone économique spéciale (ZEE) de Luanda-Bengo.

Il a dit que d'autres "actifs privatisés" figurent dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et du froid (chambres froides et abattoirs).

La privatisation des 14 unités permettra de créer 150 emplois directs et 320 emplois indirects, selon Osvaldo Victorino João.

Le secrétaire d'État a également annoncé que d'ici décembre, l'État angolais privatisera ses actifs dans 51 autres sociétés, ce qui lui permettra de collecter 100 milliards de kwanzas.

Parmi les actifs à privatiser figurent, entre autres, la Sonangol, l'Endiama et la TAAG, la banque du commerce et de l'industrie (BCI), la banque angolaise d'investissement (BAI), la banque économique (BESA) et la banque caisse générale d'Angola (BCGA), ainsi que la société d'assurance ENSA et la bourse de dette et valeurs d'Angola (Bodiva).