Ile Maurice: MV Wakashio - Le capitaine risque 60 ans d'emprisonnement

Il a comparu devant la Cour de district de Port-Louis ce mardi 25 août pour des formalités et a été reconduit en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution prévue pour le 1e septembre.

Faisant l'objet d'une accusation de «unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation» en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act, Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du MV Wakashio ne sortira pas de sitôt de la prison en cas de condamnation.

Sous cette accusation, le capitaine risque une peine d'emprisonnement de 60 ans. Pour l'heure, aucune motion pour la remise en liberté du capitaine et de son adjoint n'est prévue. Sunil Kumar Nandeshwar est représenté par Me Ilshad Munsoor alors que son adjoint est représenté par Me Amiira Peeroo.