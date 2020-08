Ile Maurice: Incendie à l'hôpital Jeetoo - La FPSOU réclame une enquête indépendante

Une enquête indépendante présidée par un magistrat pour faire la lumière sur l'incendie survenu au département des finances à l'hôpital A.G. Jeetoo à Port-Louis samedi dernier.

C'est ce que réclame la Federation of public sector and other unions (FPSOU). Face à la presse, ce mardi 25 août, le président Rashid Imrith a aussi réclamé que la section concernée soit mise sous scellé pour les besoins de l'enquête.

Pourquoi l'alarme n'a pas sonné lorsque l'incendie s'est déclaré ? Est-ce que le ministère de la Santé est en présence du rapport du Health and Safety Officer en matière de sécurité en cas d'incendie à l'hôpital A.G Jeetoo ? Quelles sont les conclusions de l'enquête qui est menée par le Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS) ? Ce sont là les questions posées par Rashid Imrith. «Le public ne peut pas prendre de risque à venir se faire soigner dans un hôpital et en ressortir carbonisé» s'est-il s'indigné. D'ajouter que ce bureau n'a pas de sortie de secours.

Dans la foulée, Rashid Imrith a demandé que cet incendie ne retarde pas sur les paiements attendus. A savoir, les heures supplémentaires effectuées par le personnel, ou encore les infirmiers qui ont travaillé pendant leur jour de congé. «Ils attendent déjà depuis six à sept mois. On réclame qu'une partie de la somme soit versée aux personnes concernées. Et la balance plus tard, à l'issue des procédures habituelles» dit-il. Le syndicaliste a également déploré le retard du paiement de l'allocation de Rs 15 000 aux frontliners (et non seulement les policiers et le personnel médical) ayant travaillé pendant la période du COVID-19.

Par ailleurs, Rashid Imrith a aussi fait ressortir que lors d'une visite au cinquième étage du bâtiment Emmanuel Anquetil, hier, il a constater que ce sont des rallonges qui sont utilisées pour assurer une fourniture d'électricité. «Or, selon la Electrical Services Division, les rallonges sont utilisés uniquement pour un dépannage. Pis, il y avait aussi des rallonges connectées à d'autres rallonges» a-t-il déploré.