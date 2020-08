Egypte: Entretien égypto-irakien portant sur la coopération en matière d'industrialisation

Le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, s'est entretenu mardi, 25 août, avec l'ambassadeur d'Irak au Caire, Ahmed Nayef el-Delemi de la coopération en matière d'industrialisation, a déclaré le porte-parole et conseiller médiatique du ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Eid Bakr.

Les deux responsables, a précisé M. Bakr, ont confirmé l'étroitesse des relations liant les deux pays et l'importance du renforcement de la coopération entre les sociétés de la production militaires et les sociétés irakiennes en matière d'industrialisation militaire et civile.

M. Morsi a jugé important le raffermissement du partenariat pour le bien être des deux côtés soulignant que son ministère cherche à exploiter toutes ses potentialités technologique, humaine et d'industrialisation pour participer à la reconstruction de l'Irak.

Pour sa part, le diplomate irakien a félicité M. Morsi pour sa nomination à ce poste appréciant le rôle déployé par le ministère de la production militaire pour promouvoir l'industrie militaire et civile et confirmant que l'Egypte, grâce à toutes ses potentialités, sera un facteur clef et important dans la reconstruction de l'Irak sur les plans militaire et civil.

L'Irak, a noté M. El-Delemi, tient à ouvrir des domaines de coopération avec le ministère égyptien de la production militaire vu le succès réalisé dans la mise en place de plusieurs projets nationaux et de développement.