Congo-Brazzaville: Décès de Pascal Lissouba - La classe politique salue la mémoire d'un homme d'Etat

L'ancien président de la République de 1992 à 1997, Pascal Lissouba, est décédé le 24 août à Perpignan, en France, à l'âge de 89 ans. Dans leurs messages respectifs, rendus publics à Brazzaville, quelques heures après sa disparition, son parti politique l'Upads, le PCT, parti au pouvoir, l'UDH-Yuki et le RUNR ont salué la mémoire de l'illustre disparu.

Première formation politique à réagir officiellement, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) a annoncé la tenue des veillées mortuaires au siège national du parti à Brazzaville et dans toutes les coordinations départementales. Sans donner plus de détails, Pascal Tsaty-Mabiala, premier secrétaire de l'Upads, s'est contenté de présenter, au nom de l'ensemble des militants et sympathisants du parti, les condoléances les plus attristées à la famille du défunt. « Que l'âme du président-fondateur de l'Upads, le professeur Pascal Lissouba, repose en paix ! », a mentionné le communiqué.

La disparition du président-fondateur de l'Upads n'a pas laissé indifférent le Parti congolais du travail (PCT). En effet, dans une lettre de condoléances adressée au Premier secrétaire de l'Upads, Pascal Tasty-Mabiala, le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a assuré le chef de file de l'opposition de sa disponibilité à l'accompagner dans cette épreuve douloureuse.

« Le président Pascal Lissouba a été pour notre pays un scientifique de renom, un grand homme politique, élu président de la République en 1992, dans une communauté de destin avec le Parti congolais du travail. Les sympathisants, militants et cadres du PCT partagent avec ceux de l'Upads leur émotion et leur douleur. Ils les assurent de leur disponibilité à les accompagner dans ces moments douloureux », a écrit Pierre Moussa, présentant les condoléances de son parti aux familles politique et biologique de l'illustre disparu.

L'Union des démocrates humanistes-Yuki (UDH-Yuki) a, pour sa part, indiqué que Pascal Lissouba quitte la terre des hommes après tant d'années de travail acharné et de réalisations tous azimuts, aussi bien pour sa patrie que pour les organisations internationales qu'il a brillamment servies.

« Le professeur Pascal Lissouba avait la trempe d'un homme d'Etat dont l'aura s'est affirmée au-delà des frontières de notre pays, la République du Congo. L'histoire retiendra de lui, l'homme de science à la carrure internationale qu'il fut, un homme qui caressait le noble rêve de voir son pays être hissé au firmament des nations émergentes d'Afrique, pour lequel il a œuvré sa vie durant », a souligné Guy Brice Parfait Kolelas, présentant lui également les condoléances des militants et sympathisants de l'UDH-Yuki aux familles biologique et politique de l'illustre disparu.

« Les générations entières s'inspireront, à n'en point douter, de la vision qui fut la sienne pour notre pays, comme bien d'autres illustres personnalités avant lui, qu'il va, dès lors, rejoindre le panthéon des hommes ayant marqué honorablement leur époque, tant par leurs idées nobles que par leurs nombreuses réalisations », a conclu le président de ce parti de l'opposition politique congolaise.

Même son de cloche du côté du Rassemblement pour l'unité nationale et le renouveau (RUNR), parti du Centre, qui a présenté ses sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu ainsi qu'aux responsables et militants de l'Upads