Congo-Brazzaville: Coupe de la Cémac - La relance de la compétition un véritable casse-tête

Depuis la création de la Coupe de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (Udéac) jusqu'à celle qui porte le nom de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), la compétition sous- régionale a connu pas moins de trois plans de relance sans gagner le pari de la régularité.

La chute des cours du pétrole à partir de 2014 a fragilisé les équilibres macroéconomiques des Etats de la Cémac, rendant ainsi difficile la tenue de la compétition. La Commisssion de la Cémac qui se bat pour gagner le pari de sa relance, éprouve depuis quelques années des difficultés à assurer à la compétition, instituée par la conférence des chefs d'Etat, sa régularité à cause des problèmes de trésorerie mais aussi de sponsoring.

Il y a six ans que la Coupe de la Cémac n'est plus organisée. La neuvième édition et la toute dernière, qui s'est déroulée en 2014 en Guinée équatoriale, a été remportée par les Sao du Tchad, lesquels ont battu en finale les Diables rouges du Congo sur un score de 3-2. La compétition venait à peine d'être relancée en 2013 quand Libreville a abrité la huitième édition remportée par les Panthères du Gabon, trois ans après sa suspension.

« La relance de cette compétition s'est faite en 2013 au Gabon, avec une réussite incontestée qui s'est confirmée en Guinée équatoriale l'année suivante. Par cette relance, la commission a souhaité tirer bénéfice de la dynamique d'une compétition sportive aux fins d'un renforcement du processus d'intégration », souligne l'un des rapports de la commission. La septième édition faut-il le rappeler, a été organisée à Brazzaville en 2010. Au cours de cette compétition, les Diables rouges du Congo avaient remporté leur deuxième trophée en s'imposant en finale devant les Lions Indomptables du Cameroun 9-8 aux tirs au but après un score de parité d'un but partout au temps règlementaire. En dépit de la variation des dates, la compétition relancée en 2003 à Brazzaville s'organisait régulièrement et de façon tournante dans les autres villes de la sous- région.

Le Cameroun a remporté la compétition en 2003 devant la République centrafricaine 3-2. Les Lions Indomptables du Cameroun ont confirmé leur supériorité deux ans après à Libreville lors de la deuxième édition organisée en 2005 en dominant le Tchad 1-0. La Guinée équatoriale a décroché à domicile la troisième édition en 2006 en battant le Cameroun 4-2 aux tirs au but après un score de parité d'un but partout au temps règlementaire. En 2007 à N'Djamena lors de la quatrième édition, les Diables rouges ont remporté leur premier trophée de la Cémac en dominant le Gabon 1-0. En 2008 au Cameroun pour le compte de la cinquième édition, les Diables rouges se sont inclinés en finale devant les Lions Indomptables 0-3. La sixième édition organisée en 2009 à Bangui, a vu la République centrafricaine l'emporter devant la Guinée équatoriale 3-0.

La Cémac héritier de l'Udéac

La Coupe de la Cémac visait entre autres, à vendre l'image de la sous -région mais aussi à favoriser le brassage des peuples grâce au ballon rond puis préparer la relève des équipes nationales seniors pour le maintien de leur compétitivité au niveau international. La compétition rappelons-le est née sur les cendres de la Coupe de l'Udéac. Après s'être montrée régulière pendant sept années, la coupe de l'Udéac a été elle aussi suspendue pendant treize longues années avant d'être relancée grâce à la coupe de la Cémac. La Coupe de l'Udéac a été comme celle de la Cémac lancée à Brazzaville en 1984. Lors de sa première édition le Cameroun avait pris le dessus sur le Congo en finale 5-4 aux tirs au but après un score de 2-2 au temps règlementaire.

Lors de la deuxième édition organisée par le Gabon, les Panthères ont eu raison des Diables rouges 3-0. En 1986 lors de la troisième édition que la Guinée équatoriale a abritée, le Cameroun a dominé en finale le Tchad 4-1. Les Camerounais ont également dominé l'édition suivante organisée en 1987 au Tchad en l'emportant devant les Sao 1-0. En 1988 au Cameroun, le Gabon a soulevé le trophée de la cinquième édition devant le Cameroun pays hôte 1-0. Les Lions Indomptables ont ajouté un nouveau trophée à leur palmarès en 1989 à Bangui devant le Gabon avant de s'incliner à Brazzaville en finale face aux Diables rouges du Congo 1-2 lors de la 7ème édition et dernière édition de la Coupe de l'Udéac.

Sur l'ensemble des deux compétitions, le palmarès place le Cameroun largement en tête avec sept trophées suivi du Congo et du Gabon (trois trophées). La RCA, le Tchad et la Guinée équatoriale comptent chacun un trophée. Contrairement à la Cémac, la Coupe de la Cecafa qui met aux prises les nations de l'Afrique centrale (qui ne sont pas dans la zone Cémac) et de l'est, s'organise sans irruption depuis sa création en 1973. La Cosafa qui reunit les nations de l'Afrique australe et l'Uemoa pour l'Afrique de l'Ouest sont mieux vendues que la Cemac.