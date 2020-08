Congo-Brazzaville: Covid-19 - Signature d'une circulaire pour la gestion des déchets infectieux

La ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault, a signé le 22 août, une circulaire précisant les dispositions à prendre pour la gestion des déchets dans les hôtels retenus pour l'hébergement des passagers en provenance de l'étranger.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de riposte à la Covid-19 et dans le contexte de la reprise des vols réguliers internationaux vers le Congo, un certain nombre d'hôtels accueilleront, en collaboration avec le ministère en charge de la Santé, des passagers en quarantaine, indique cette circulaire.

Eu égard à ce qui précède, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, demande à tous les responsables des hôtels de respecter certaines recommandations sur les lieux d'hébergement afin de prévenir contre toutes éventuelles contaminations. Il s'agit entre autres de : mettre en place un dispositif de tri et stockage de déchets infectieux ; considérer comme déchets infectieux les EPI, les masques, les gants et tous déchets produits dans la chambre d'un passager en quarantaine ; mettre à la disposition de son personnel des informations et articles nécessaires pour une bonne sensibilisation à la gestion écologiquement rationnelle des déchets (pictogrammes, poubelle de différentes couleurs pour le tri sélectif, les sacs, poubelles, ... ) ; veiller à la collecte et à l'élimination par incinération au plus près du lieu de production des déchets infectieux par un professionnel agréé par le ministère du Tourisme et de l'Environnement.

Par ailleurs, la circulaire interdit strictement aux hôtels non retenus par le ministre en charge du Tourisme d'héberger les personnes en quarantaine ou atteintes du Covid-19. En outre, le traitement des déchets sanitaires dans les sites de prise en charge et de mise en quarantaine, doit se faire conformément aux dispositions prévues par le ministère en charge de l'Environnement.

Notons que cette circulaire est destinée aux directeurs généraux de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie, aux directeurs départementaux de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi qu'aux responsables des hôtels retenus pour l'hébergement.