Congo-Kinshasa: La réforme électorale au scanner

La classe politique congolaise examine depuis hier à Kinshasa les mécanismes qui pourraient permettre de dégager un consensus autour du système électoral.

Le Centre interdiocésain de Kinshasa, siège de la Conférence épiscopale du Congo, accueille depuis hier les travaux du Forum pour un consensus des partis politiques sur la réforme électorale en République démocratique du Congo (RDC). Organisées à l'initiative de Bob Kabamba, enseignant congolais en service à l'Université de Liège en Belgique, avec le soutien de l'Union européenne (UE), ces assises ont pour but d'exorciser les nombreux maux qui minent l'organisation d'élections libres et transparentes. Pour les organisateurs de cette rencontre, il est question de parvenir à un consensus sur la réforme électorale et la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Organe en charge de l'organisation des élections, cette dernière a toujours été l'objet de discorde au sein de la classe politique congolaise.

Prévues jusqu'au 31 août prochain, les assises connaissent la participation des grandes figures de la scène politique congolaise. Martin Fayulu, leader du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDE) et candidat malheureux de la Coalition Lamuka à la présidentielle de décembre 2018, Jean-Pierre Bemba, président du Mouvement pour la libération du Congo (MLC), Aimé Boji représente l'Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe (empêché), Jean-Marc Kabund de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti présidentiel, Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République, Adolphe Muzito de Nouvel élan et Néhémie Mwilanya du Front commun pour le Congo (FCC) y prennent part. Outre la classe politique congolaise, la société civile, l'Union africaine et la Mission onusienne en RDC en sont également conviées en tant qu'observatrices.

Cependant, ces travaux sont boudés par l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC-A) de Modeste Bahati Lukwembo. Membre de la coalition au pouvoir, cette formation politique estime que ces assises sont « obscures ». « Le regroupement politique (AFDC-A) constate fort malheureusement que certaines structures ou personnalités commencent à prendre des initiatives pour tirer la couverture de leurs côtés, en lieu et place d'un dialogue réellement inclusif qui vise l'intérêt du peuple et à réformer le système électoral », a déploré Remy Musungayi, rapporteur général de la conférence des présidents de l'AFDC-A.