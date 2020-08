Madagascar: Le tourisme écologique - La vraie vocation de Madagascar ?

A l'heure où tous les regards sont tournés vers l'écologie et la préservation du vivant, l'île de Madagascar occupe une place particulière. C'est pourquoi le tourisme écologique, ou écotourisme, est en train de se développer dans notre pays. Et la tendance devrait s'accélérer au cours de la décennie.

Madagascar, une île exceptionnelle en termes de biodiversité

La vocation de Madagascar à devenir un point de rencontre pour des touristes en quête d'authenticité et de respect de la nature n'est pas un hasard. Celle que l'on surnomme « l'île continent » contient le plus grand nombre d'espèces (faune et flore) au monde. C'est pourquoi elle a un statut si particulier.

La faune de Madagascar est composée à 90% d'espèces endémiques, c'est-à-dire natives de la région. Notre pays doit sa grande biodiversité à son emplacement : situé dans l'Océan indien, il a subi peu d'arrivées d'espèces externes. L'île a donc pu conserver son statut de sanctuaire pour la biodiversité. L'absence de certains prédateurs a également permis à une multitude d'espèces de cohabiter. Tortues, baobabs, orchidées et caméléons coexistent et sont étudiés par de nombreux scientifiques, qui ont encore récemment découvert une nouvelle espèce de lémuriens.

L'intérêt de cette nature préservée va donc au-delà de l'agrément : elle permet de servir de réserve à des espèces qui sont autrement menacées, voire qui n'existent pas du tout en dehors de Madagascar. Mais pour cela, il faut des fonds, qui sont amenés en grande partie par les touristes venus découvrir notre riche région.

L'écotourisme, un secteur en vogue à Madagascar

Une catégorie particulière de tourisme s'est ainsi développé à Madagascar : l'écotourisme. Pour rappel, 70 000 kilomètres carrés d'espaces naturels sont protégés sur l'île. Par ailleurs, le gouvernement essaie de protéger au maximum les forêts, en lancant notamment un plan pour la reforestation. En 2019, 350 000 visiteurs sont venus à Madagascar faire de l'écotourisme. Sur l'année, cela correspond à des revenus de plus d'un milliard de dollars : autant dire que le secteur est devenu crucial pour l'économie.

Plusieurs options sont disponibles pour les voyageurs : les autotours en toute liberté sont encouragés, mais il est également possible de se faire guider tout au long du séjour. Les plus aventureux peuvent partir en randonnée longue durée afin de découvrir les lieux les plus reculés. Des eco lodges, c'est-à-dire des hébergements touristiques avec un faible impact écologique, ont également poussé comme des champignons.

Une tendance de fond de la décennie

Ce retour des safaris est notable : elle montre que la pratique - souvent décriée dans le passé - peut être effectuée avec respect pour les animaux et la nature. L'intérêt pour les néo safaris se retrouve par ailleurs au-delà du tourisme. Le style « safari urbain » a déjà envahi la mode et les garde-robes du monde entier... Mais on retrouve aussi la tendance dans le secteur de l'iGaming, avec des machines à sous en ligne comme Wild Life ou 50 Lions par exemple. Elles permettent de jouer gratuitement pour décrocher le jackpot dans une ambiance de safari et d'animaux sauvages. On trouve aussi des exemples dans les jeux vidéo, comme le titre Wii Jambo! Safari Animal Rescue.

Après avoir été décrié à raison pendant plusieurs décennies, le safari est donc en train de doucement retrouver ses lettres de noblesse. La transformation n'est d'ailleurs pas notable uniquement dans notre pays : en Afrique continentale, la pratique est maintenant courante, notamment en Tanzanie.

Le tourisme écologique devrait donc continuer à se développer à Madagascar. Notre économie est épaulée de manière non négligeable aux revenus du tourisme. Le développement de circuits touristiques sur le long terme est donc une nécessité, à la fois pour protéger la faune et la flore locale, mais aussi pour trouver des solutions économiques pérennes.