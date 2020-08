Sahara Occidental: Le Suriname réitère son retrait de la reconnaissance de la pseudo-RASD

Le Suriname a réitéré, lundi, sa position exprimée en mars 2016 relative au retrait de la reconnaissance de la pseudo-RASD, se disant en faveur de l'engagement du Maroc pour une solution politique pacifique et consensuelle, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint à l'issue d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue surinamais Albert Ramdin, à la demande de ce dernier.

A cette occasion, Nasser Bourita a félicité Albert Ramdin pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale de la République du Suriname, lui souhaitant succès et grande réussite dans la conduite de la diplomatie surinamaise.

Les deux parties ont ainsi exprimé leur profonde satisfaction du niveau atteint des relations bilatérales, se félicitant de la coopération fructueuse qui a conduit à la réalisation de projets communs concrets.

Nasser Bourita et Albert Ramdin ont fait part de leur ferme volonté de renforcer, d'enrichir et de diversifier davantage la coopération bilatérale, soulignant leur attachement à l'appui des questions d'intérêt commun telles que la paix, la stabilité et le développement humain, précise le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué l'évolution de la pandémie de Covid-19 et la manière avec laquelle les deux pays font face pour l'endiguer.

Dans ce contexte, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc est prêt à fournir une assistance d'urgence au Suriname afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Le ministre a également invité son homologue surinamais à effectuer une visite officielle au Maroc, avant la fin de l'année, afin de signer une nouvelle feuille de route et d'identifier de nouvelles opportunités de collaboration continue, conclut le communiqué.

Mobilisation pour le respect des mesures sanitaires à El Jadida

La province d'El Jadida a actionné, lundi, une mobilisation générale de ses ressources humaines et matérielles pour le bon déroulement d'une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures de sécurité sanitaire et de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative intervient en application des hautes directives contenues dans le discours Royal prononcé à l'occasion du 67ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, dans lequel SM le Roi Mohammed VI a appelé "les forces vives de la nation à faire preuve de mobilisation et de vigilance et, particulièrement, à adhérer unanimement aux efforts déployés à l'échelle nationale, afin de sensibiliser la société, éveiller sa conscience et l'encadrer".

En coordination avec la société civile, les autorités provinciales ont initié une opération de distribution de masques de protection dans les communes d'El Jadida, d'Azemmour et de Moulay Abdellah au profit des catégories sociales les plus vulnérables, tout en les incitant à garder le même esprit de responsabilité dont les Marocains avaient fait preuve au début de cette pandémie.

A cette occasion, plusieurs acteurs associatifs se sont félicités de cette action qui doit contribuer à une prise de conscience citoyenne des dangers que présente le Covid-19 et ses impacts néfastes sur la société et l'économie, dont l'endiguement requiert la consolidation des efforts collectifs et l'engagement de la responsabilité individuelle.

Ils ont aussi insisté sur l'importance cruciale du respect des mesures de précaution dans les milieux urbain et rural, dont le port du masque de protection, le lavage et la désinfection continus des mains et le respect de la distanciation, relevant que le discours Royal, de par sa clarté et sa clairvoyance, a réaffirmé l'intérêt spécial que porte le Souverain pour la préservation de la santé de tout citoyen.

Pour sa part, la population locale de la province d'El Jadida a salué cette "noble" initiative, estimant que cette campagne est un fort message pour poursuivre les efforts consentis afin de garantir la sécurité et la sûreté de tous les habitants.

L'arrondissement de Fès-Médina sur le qui-vive

Une campagne de sensibilisation et de communication autour de la prévention de la pandémie de Covid-19 a été organisée, lundi au niveau de l'arrondissement de Fès-Médina, à l'initiative des autorités locales et de la société civile.

La campagne a ciblé les sept annexes administratives de Fès-Médina : El Bouanania, Al Bathaa, Al Qaraouiyine, Al Andalous, Lamtyine et Bab El Khoukha. Les participants sont partis de la célèbre place Bab Boujloud pour sillonner les rues de l'ancienne médina et sensibiliser les citoyens à la nécessité du respect des gestes barrières pour contribuer à enrayer la propagation du virus.

Dans des déclarations à la MAP, des représentants des associations locales ont souligné l'importance de ces opérations de sensibilisation dans la lutte contre la maladie, d'autant plus que la situation épidémiologique fait état d'accroissement du nombre des contaminations, appelant les citoyens à faire preuve d'engagement et de mobilisation pour lutter efficacement contre la pandémie. Les citoyens sont invités, à cet effet, à respecter les mesures sanitaires recommandées par les autorités compétentes et les gestes barrières, dont le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains et l'utilisation du gel hydroalcoolique, ont estimé ces militants de la société civile, mettant l'accent sur le rôle majeur que jouent les associations dans la sensibilisation du grand public.

Au cours de cette campagne, il a été procédé à la distribution de masques gratuitement aux populations cibles, ainsi que la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour prévenir le virus.

Le ministère de la Santé a réaffirmé, la semaine dernière, que le respect des mesures préventives reste le meilleur moyen pour contrer la montée vertigineuse des cas de coronavirus (Covid-19), en particulier durant la première quinzaine du mois en cours.

"La solution est de s'en tenir aux mesures préventives qui ont prouvé leur efficacité auparavant, notamment le port continu du masque, le respect de la distanciation physique d'environ un mètre, le lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques, ainsi que d'éviter les rassemblements, de sortir régulièrement de chez soi, sauf en cas d'extrême urgence, et d'aérer les chambres et les bureaux", souligne-t-on.