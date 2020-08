Maroc: Report de trois matches de la 25ème manche de la Botola

Il faudrait encore attendre pour le derby casablancais

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé de reporter à une date ultérieure trois matches qui devaient opposer, mercredi pour le compte de la 25ème journée, la Renaissance de Berkane (RSB) à l'AS FAR, le Wydad de Casablanca (WAC) au Raja de Casablanca (RCA) et l'Ittihad de Tanger (IRT) à la Renaissance de Zemamra (RCAZ).

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de Football, la Ligue a indiqué que ce report intervient conformément à la décision des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs du RSB et du WAC.

La Ligue a également répondu favorablement à la demande de l'IRT de reporter son prochain match afin de reprendre la compétition dans les meilleures conditions, après avoir été incapable de conduire une séance d'entraînement avant les derniers tests médicaux relatifs à la Covid-19.

La LNFP avait reporté, plutôt dans la journée, le match devant opposer mardi le Rapide Oued Zem (RCOZ) au Hassania d'Agadir (HUSA) pour le compte de la même journée.

Il convient de rappeler en dernier lieu que depuis la reprise de la compétition après une longue trêve forcée qui a duré un peu plus de quatre mois, aucune journée du championnat n'a pu se dérouler dans son intégralité. Ce qui fait que l'on compte jusqu'à présent après quatre manches jouées, pas moins de 12 rencontres en retard, à savoir IRT-RSB et FUS-RBM (21ème journée), OCK-IRT, ASFAR-WAC, RBM-DHJ et Raja-RCOZ (22ème journée), IRT-ASFAR et WAC-RBM (23ème journée), ainsi qu'OCK-RSB, RBM-IRT, RCAZ-WAC et Raja-DHJ (24ème journée).

A noter que pour le compte de la 25ème journée, il est prévu ce soir, en principe, à partir de 20 heures, la rencontre qui opposera le Mouloudia d'Oujda au Raja de Beni Mellal, club qui ferme la marche.

Stage des U17

La sélection nationale U17 a repris les entraînements (24 août au 4 septembre) au Complexe Mohammed VI de Maâmora, a annoncé lundi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Avant le début des entraînements, les joueurs ont effectué les tests médicaux relatifs à la Covid-19, selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués à la sélection nationale U17:

Anas Mimouni, Youssef Bourhil, Abdessamad Ammal et Salaheddine Allam (AS FAR), Salam Chaouma et Youssef Allaoui (FUS), Abdelmoughit El Ayadi (MAS), Omar Sadik, Mouad Dahak , Hassan Aqboub, Youssef Charouq, Mohamed Jazouli, Yassine Khalifi, Abdellah Baallal, Taha Souiri, Ayoub El Hammami, Walid Hasbi et Younes Akheraz (Académie Mohammed VI de Football), Abdelali El Hafiane, Adam Hanich, Saad Badrane, Akram El Khoudissi et Redouane Ennaji (KACM).