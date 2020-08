Maroc: Campagnes de sensibilisation à M'diq

Les autorités locales de la préfecture de M'diq-Fnideq ont intensifié les campagnes de sensibilisation et de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), appelant la population locale à respecter les mesures décrétées par les autorités compétentes.

Les autorités locales ont, ainsi, procédé à la distribution gratuite de masques de protection au profit de la population de M'diq, avec la participation des services de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires, des agents d'autorité et des acteurs de la société civile.

Ces campagnes, initiées par le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq Yassin Jari, visent à souligner l'importance d'adopter un comportement sain, à sensibiliser aux risques du Covid-19, et à mettre en garde contre tout relâchement ou non-respect des mesures de prévention préconisées pour éviter toute nouvelle contamination, d'autant plus que plusieurs cas d'infection ont été signalés récemment dans la préfecture.

Les participants à ces campagnes ont sillonné la ville de bout en bout, afin de sensibiliser la population locale au danger du virus et sanctionner les contrevenants aux mesures adoptées par les pouvoirs publics.

Au cours de ces campagnes, des masques gratuits de protection ont été distribués aux citoyens et des appels ont été lancés pour le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19, à savoir le port du masque et le respect de la distance de sécurité et de la distanciation sociale.

Des acteurs de la société civile ont, à cet égard, affirmé qu'après la recrudescence de la pandémie aux niveaux national et local, les autorités locales ont intensifié les opérations de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19, notant l'importance de ces campagnes qui ambitionnent de sensibiliser la population locale à la gravité de la maladie et à la nécessité de respecter les mesures de précaution recommandées par les autorités compétentes, afin de sortir de cette crise qui nécessite une mobilisation collective et solidaire.

Les autorités locales de M'diq ont ainsi exhorté les citoyens à s'engager avec patriotisme et responsabilité dans les efforts déployés par les pouvoirs publics et les services de santé pour contenir cette pandémie.