Algérie: Covid-19 - Le ministère de la Solidarité rend hommage au mouvement associatif

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou a présidé mardi à Alger une cérémonie en l'honneur de plusieurs associations de la société civile qui ont contribué activement aux actions de solidarité et de sensibilisation durant la crise sanitaire de la Covid-19.

Lors de cette cérémonie, organisée au Musée du Moudjahid à l'Office Riadh El Feth, un hommage a été rendu à une quarantaine de collectifs de proximité dont les associations d'alphabétisation,"Iqraa", "Kafel El Yatim" pour la protection des orphelins, "Assistance humanitaire, Santé et Secours", "Waâd" pour la prise en charge sociale de la jeunesse, ainsi que l'Union nationale des handicapés algériens, actives dans les domaines de la solidarité, à travers des opérations d'assainissement et de désinfection, de fabrication de bavettes et d'équipements médicaux de protection tels les masques et les sur-blouses destinées au personnel soignant, et la sensibilisation des citoyens sur la prévention contre la pandémie du coronavirus.

Placée sous l'intitulé "L'esprit solidaire, une authenticité algérienne", la cérémonie s'est déroulée en présence des ministres des Moudjahidine et Ayants-droit, Tayeb Zitouni, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid, des conseillers du Président de la République chargés des associations religieuses, Aissa Belakhdar, et du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, des présidents du Conseil national des Droits de l'Homme, Bouzid Lazhari, de l'association des Oulémas musulmans algériens Abderrezzak Guessoum, et du Croissant rouge algérien, Saida Benhabyles, ainsi que des secrétaires généraux du ministère de la Culture et des Arts, Hakim Miloud, et de l'Organisation nationale des Enfants de Chouhada, Houari Tayeb.

Une projection d'un court documentaire mettant en exergue l'action de différentes associations a été suivie de l'intervention des responsables présents qui ont souligné "l'importance de l'apport du mouvement associatif dans la construction de l'Algérie nouvelle", se référant aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité d'"élaborer une vision commune entre le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux en vue d'asseoir de nouvelles bases au modèle du développement national".

A l'issue de la cérémonie, une toile de peinture à l'huile au format de 110 cm X 65 cm, œuvre du jeune Ayoub Rakkah, diplômé de l'Ecole des Beaux Arts d'Alger, a été dévoilée, mettant en avant l'apport prépondérant des acteurs de la société civile dans la sensibilisation et la prévention contre la pandémie de la Covid-19.

Très applaudie par l'assistance et les hauts responsables présents, "Elan de solidarité du peuple algérien", intitulé de la toile, représente des mains qui symbolisent le mouvement associatif, surgissant de l'obscurité pour porter haut le territoire de l'Algérie vers la lumière sous le regard bienveillant de la femme algérienne.